Românii iau cu asalt navele de croazieră de lux

Românii au prins din plin gustul croazierelor! Aproximativ 700 de persoane au cumpărat bilete pentru croazierele pe care le va organiza în vară, în Mediterana, cel mai mare vas din lume, „Oasis of the Seas”, ce aparţine „Royal Caribbean”. Compania va trimite, şi în 2015, în Europa o navă similară ca dimensiuni, „Allure of the Seas,” unde sunt aşteaptaţi alţi peste 1.200 de români. Până în prezent, cele două vase ale marii companii, „Oasis of the Seas” şi „Allure of the Seas”, cele mai mari din lume, au navigat doar în Caraibe, unde au logistica necesară pentru acostarea şi aprovizionarea unor pasagere de asemenea dimensiuni. Lansat în 2009, vasul „Oasis of the Seas” are 16 punţi şi o greutate de 225.282 tone. În preţul unei cabine sunt incluse, pe lângă cazare, toate mesele, spectacolele susţinute de artişti profesionişti, printre care dansuri, acrobaţii, spectacole de înot sincron, folosirea sălilor de fitness şi a terenurilor de sport, participarea la cluburile pentru copii şi la spectacole de patinaj. Cea mai scumpă cabină (un apartament) cumpărată de pasageri români a costat 8.400 de euro.

TIROLIANĂ ŞI UN PARC AMENAJATE PE PASAGER Celălalt mare vas al „Royal Carribean”, „Allure of the Seas”, va naviga în Europa în vara anului viitor, iar biletele vor fi scoase la vânzare din zilele următoare. „Allure of the Seas” începe croazierele în Europa din vara anului viitor, cu plecări din Barcelona, pe un itinerar de şapte nopţi, care include Palma de Mallorca, Marsilia, Florenţa, Roma şi Napoli. Turiştii vor putea alege ca punct de îmbarcare şi Roma. La bordul vasului „Allure of the Seas“ există, printre altele, o tiroliană de 25 de metri, un carusel din lemn lucrat manual, un bar mobil, teatru în stil Broadway, teatru în aer liber, un parc cu peste 12.000 de copaci şi plante naturale. Acestora li se adaugă un simulator de surf, patinoar, jacuzzi suspendate, zonă de aqua-park pentru copii şi un bulevard interior cu restaurante, magazine şi saloane.