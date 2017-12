Românii, în topul sărăciei UE!

România se află din nou în topul UE, din păcate nu într-unul pozitiv, ci într-unul care ne determină să ne luăm cu mâinile de cap. Un top realizat de Econtext, cu date întocmite de la mai multe birouri de statistică, arată că ţara noastră se situează pe locul doi în UE, în funcţie de procentajul persoanelor care trăiesc la limita sărăciei. Pe primul loc, cu cel mai ridicat procentaj de săraci, se află vecinii noştri bulgari. Astfel, 41,6% din populaţia Bulgariei trăieşte la limita sărăciei, ţara noastră clasându-se pe poziţia secundă, 41,4% din români abia dacă au ce mânca. Mai exact, 4 din 10 persoane se află în sărăcie. În top suntem urmaţi de Letonia (38,1% din totalul populaţiei), care este urmată de Lituania (33,4%), Ungaria (29,9%). UE consideră o persoană ca fiind săracă „dacă resursele sale sunt atât de insuficiente încât o împiedică să aibă un standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil de societatea în care trăieşte”. De asemenea, UE consideră că o persoană este săracă dacă are „un venit disponibil sub 60% din venitul disponibil mediu naţional”. Dacă am raporta la bani, un român ar fi sărac dacă ar trăi cu circa 100 de euro pe lună. De unde rezultă că 8.700.000 de români supravieţuiesc de pe o zi pe alta. Venitul mediu lunar a fost în trimestrul trei din 2011 de 835 de lei de persoană, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Pensionarii României sunt printre cei mai săraci din UE. De altfel, şi intelectualii ţării noastre sunt consideraţi, la fel, printre săracii Europei.