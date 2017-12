Piaţa de internet banking ar putea avansa în 2010 cu peste 20%, în condiţiile în care populaţia va continua să îşi plătească mai mult facturile prin acest serviciu, spre deosebire de firme, care vor utiliza toate tipurile de tranzacţii, a spus vicepreşedintele Alpha Bank România, Ion Stan. „Ne aşteptăm la o creştere de peste 20% la nivelul pieţei de internet banking, plăţile online ale utilităţilor fiind motorul de creştere în continuare în cazul persoanelor fizice”, a spus Stan, precizând că, în cazul firmelor, la această creştere contribuie toate tipurile de tranzacţii prin internet. Stan a precizat că luna martie a acestui an a adus cel mai mare volum de tranzacţii online la Alpha Bank şi şi-a exprimat încrederea că „reticenţa în a accesa serviciul de internet banking va fi depăşită cu siguranţă de acei clienţi care nu au gustat încă din plăcerea de a-şi face plăţile de acasă”. Tot segmentul plăţilor online al utilităţilor este considerat principalul factor de creştere şi de către BRD. „Mai ales în ce priveşte plăţile online, cifrele ne încurajează. După primele două luni, observăm deja creşteri semnificative. În acest an ne vom concentra pe dezvoltarea zonei de acceptare şi pe promovarea serviciilor de mobile banking”, a spus Dana Demetrian, director executiv al Polului Administrarea Generală a Reţelei din cadrul BRD. BCR se va axa în acest an pe consolidarea poziţiei şi pe extinderea gamei de servicii oferite pe acest segment, cu accent pe atragerea cât mai multor furnizori de utilităţi.