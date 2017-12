Românii, interesaţi să aibă un aspect îngrijit

Preşedintele Societăţii Române de Medicină Estetică şi Dermatologie Cosmetică şi Chirurgicală (SRME), dr. Mihaela Leventer, a declarat că pierderea de volum la nivelul feţei, caracteristică înaintării în vîrstă, are soluţii terapeutice. Deşi secvenţa evenimentelor observate în timpul îmbătrînirii este oarecum previzibilă, ritmul acesteia este variabil în funcţie de individ şi poate fi influenţat atît de factori intrinseci (sex, factori genetici), cît şi extrinseci (lumină, fumat, stres). Medicul susţine că în cursul acestui proces se produce un dezechilibru între piele, ţesut adipos, muşchi şi oase, pe măsură ce apar schimbări progresive în volumul, forma, poziţia şi compoziţia lor. Studii ştiinţifice recente despre îmbătrînirea facială s-au concentrat asupra acestor schimbări structurale, considerîndu-le drept factori de contribuţie esenţiali la remodelarea facială asociată cu vîrsta. După 20 ani, tegumentul se subţiază treptat, cu reducerea lineară a grosimii cutanate totale. Medicii explică, de asemenea, că modificările structurale includ: reducerea colagenului la nivelul dermului, responsabil pentru pierderea graduală în grosime, reorganizarea fibrelor de colagen şi a fibrelor elastice odată cu înaintarea în vîrstă, care are drept consecinţă deformarea lor, cu reducerea elasticităţii de-a lungul timpului, contribuind astfel la plierea şi creşterea laxităţii pielii. Alte modificări vizează schimbarea arhitecturii epidermului, care devine progresiv mai haotică, reducerea hidratării ţesuturilor cu un aspect al pielii mai subţire, mai uscat şi mai puţin elastic; pielea începe să se rideze şi să se plieze. Faţa tînără are un volum amplu, distribuit în mod egal, ce-i conferă o topografie tridimensională cu forme rotunjite, conturate de o serie de arcuri şi convexităţi. Noua terapie arată că se injectează substanţe în dermul profund sau în ţesutul subcutanat. Aceasta are o gamă largă de indicaţii în medicina estetică, în special pentru corectarea diferitelor tipuri de depresiuni prezente la nivelul pielii: riduri, şanţuri, cute, concavităţi şi anumite cicatrici. Medicul susţin că tratamentul poate fi aplicat atît femeilor, cît şi bărbaţilor cu vîrste între 30 şi 70 de ani. La rîndul său, dr. Dana Jianu, vicepreşedintele Societăţii Române de Chirurgie Estetică, a spus că publicul român este interesat să aibă un aspect îngrijit.