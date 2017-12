Românii, invitaţi să îşi spună părerea despre cetăţenia europeană

Comisia Europeană (CE) a lansat, cu ocazia zilei de 9 Mai, un proces de consultare publică a cetăţenilor din statele membre cu privire la problemele cu care se confruntă în exercitarea drepturilor conferite de statutul de cetăţean european. \"Consultarea va fi deschisă timp de patru luni, până la 9 septembrie, perioadă în care cetăţenii vor fi invitaţi să se exprime cu privire la obstacolele cu care se confruntă în exercitarea drepturilor conferite de statutul de cetăţean european, atunci când călătoresc în Europa, votează, candidează la alegeri sau fac cumpărături online\", informează un comunicat al Comisiei Europene, remis vineri agenţiei Mediafax. Astfel, în următoarele patru luni, cetăţenii europeni vor putea accesa online, pentru a-şi spune opinia, un scurt chestionar, uşor de completat, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. Răspunsurile primite din partea publicului vor contribui direct la stabilirea priorităţilor politice ale Comisiei şi vor sta la baza raportului privind cetăţenia Uniunii, care va fi prezentat pe 9 mai 2013. \"UE există datorită cetăţenilor săi, iar obiectivul său este de a servi interesele acestora. Oamenii aşteaptă din partea Europei rezultate concrete, iar Europa le oferă aceste rezultate prin reducerea tarifelor de roaming, îmbunătăţirea drepturilor victimelor infracţionalităţii şi facilitarea cumpărăturilor online pentru consumatori. Contribuţiile directe ale cetăţenilor ne vor ajuta să ne facem datoria în continuare şi să ne îndeplinim misiunea chiar şi mai bine în viitor. Vă lansez tuturor invitaţia de a ne acorda câteva minute şi de a ne împărtăşi opinia dumneavoastră: este vorba de drepturile şi viitorul dumneavoastră\", a afirmat vicepreşedintele Comisiei Viviane Reding, primul comisar european pentru cetăţenie. Potrivit comunicatului menţionat, CE a adoptat, în 2010, primul raport privind cetăţenia Uniunii, care cuprindea o listă cu 25 de acţiuni concrete menite să soluţioneze problemele cu care se confruntă cetăţenii europeni în exercitarea drepturilor lor.

De atunci, Comisia a depus eforturi pentru a-şi respecta promisiunile, prin: consolidarea drepturilor de care beneficiază aproximativ 75 de milioane de victime ale infracţionalităţii pe an pe teritoriul UE; reducerea birocraţiei pentru 3,5 milioane de persoane care îşi înmatriculează, în fiecare an, automobilul într-o altă ţară a Uniunii Europene, cu economii de 1,5 miliarde Euro; interzicerea comisioanelor suplimentare pentru plăţile efectuate cu cărţi de credit şi a opţiunilor predefinite pentru a proteja persoanele care efectuează cumpărături online; consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru toţi cetăţenii UE, măsură care se aplică unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri pe an; clarificarea drepturilor de proprietate pentru 16 milioane de cupluri internaţionale aflate în Europa. Multe persoane se confruntă însă în continuare cu obstacole atunci când îşi exercită drepturile de care beneficiază ca cetăţeni europeni. Prin urmare, prin consultarea publică iniţiată, Comisia va putea să afle detalii legate de aceste probleme ale cetăţenilor atunci când se deplasează în UE pentru a desfăşura activităţi profesionale, a efectua studii, a-şi petrece vacanţele, a-şi exercita drepturile electorale.