Românii îşi retrag economiile de la bănci

Paza bună trece primejdia rea, îşi spun românii panicaţi, care au început să-şi retragă economiile de la băncile din toată ţara. La baza acestei frenezii stau o serie de zvonuri neverificate şi neconfirmate despre falimentele unor bănci din sistemul financiar românesc. Indiferent de mediul în care au circulat zvonurile (internet, fax sau directe de la om la om), acestea şi-au atins scopul momentan, isterizînd deponenţii, dacă e să ne luăm după suma incerdibilă de 6 milioane euro retrasă într-o singură zi, adică ieri, de populaţie, de la o singură bancă. Retragerea a fost menţionată şi confirmată de oameni din sistemul bancar, fără a dezvălui însă numele instituţiei care a rămas cu gaura de 6 milioane euro în nouă ore de activitate bancară, programul de lucru al zilei de ieri. Conştientizînd faptul că românii panicaţi pot arunca în aer sistemul bancar românesc, dacă se continuă cu avalanşa desfiinţării depozitelor din bănci, oficialii BNR fac un apel la calm către populaţie. Rezultatul ignorării acestui apel poate fi destabilizarea sistemul bancar autohton, populaţia autofalimentînd băncile prin suprimarea unor linii de lichiditate. Deznodămîntul ar putea fi şi mai grav: dispariţia sistemului! Depunerile în sistemul bancar românesc sînt sigure, susţin oficialii BNR, pentru că nicio bancă nu are probleme de lichiditate, iar retragerile pe baza zvonurilor ar fi o greşeală, mai ales că BNR este pregătită să sprijine băncile, a declarat, ieri, directorul Direcţiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză. \"Vă asigur, cu toată responsabilitatea, că nicio bancă, dar absolut niciuna, nu prezintă probleme de lichiditate. Toate se încadrează în limitele de prudenţialitate stabilite de BNR. Sîntem pregătiţi să intervenim să sprijinim orice bancă dacă ar avea probleme determinate de retrageri de fonduri pe baza zvonurilor\", a spus Cinteză. Dezavantajul nu este doar de partea băncilor, ci şi a clienţilor speriaţi care cer lichidarea instrumentelor de economisire. „Mai mult pierd clienţii, nu băncile, pentru că aceia care retrag primesc dobînda la vedere\", a conclutionat Cinteză.

Băncile româneşti nu se mai creditează reciproc!

Băncile au închis liniile de creditare pe piaţa interbancară, din cauza zvonurilor. \"Pe baza zvonurilor, băncile au început să-şi închidă unele altora limitele de expunere, un comportament neclar. Am avut o întîlnire cu Asociaţia Română a Băncilor şi le-am confirmat doar că nicio bancă nu are probleme, probabil că va mai dura o zi sau două şi după aceea o să caute bancherii să plaseze bani la băncile de care s-au ferit pe baza unor zvonuri\", a spus Cinteză. Guvernatorul BNR a declarat, luni, că pe piaţa monetară există o situaţie paradoxală, cu exces de lichiditate, deşi dobînzile sînt mult peste rata de politică monetară a BNR. Dobînda de politică monetară este 10,25% pe an, în timp ce dobînzile oferite de bănci sînt cu 4-6 puncte procentuale mai mari. Cinteză a explicat că băncile mai mici au apelat imediat la resurse de la băncile-mamă cînd au rămas cu liniile de creditare suspendate, cea mai mare sumă adusă fiind de 50 de milioane de euro. Alte bănci au adus active eligibile de la banca-mamă şi au accesat credite Lombard. \"Bancherii şi-au exprimat dorinţa de a afla acele bănci care nu şi-au realizat rezerva şi au probleme de lichiditate, dar temerile lor sînt nejustificate\", a precizat Cinteză. Potrivit directorului BNR, nicio bancă din România nu are o lichiditate imediată mai mică de 28%. El a amintit şi de nivelul înalt al rezervelor minime, arătînd că toate băncile din sistem au o situaţie solidă.