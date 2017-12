Românii, la un pas de a fi lăsaţi fără salarii şi pensii

La sfîrşitul lunii trecute, Guvernul s-a confruntat cu pericolul real de a nu avea posibilitatea să achite salariile şi pensiile, dar momentul a fost depăşit. Cel puţin aşa susţine premierul Emil Boc, care spune că au fost depuse eforturi mari ca fondurile să fie asigurate din bugetul de stat. “Nu am fost departe de un asemenea moment. Am depăşit momentul, vîrful acela, sper să nu mai apară altul. Dar am făcut eforturi, am echilibrat, am plătit salariile şi pensiile la timp, cu banii pe care îi avem în buget, cu prevederile bugetare”, a declarat Emil Boc. Preşedintele Traian Băsescu declara, în luna aprilie, că banii din împrumutul extern care vor fi puşi la dispoziţia Guvernului ar putea fi folosiţi, în cazuri excepţionale, în funcţie de evoluţia crizei economice, şi pentru salariile şi pensiile mici. Boc a arătat atunci că obiectivul Guvernului este ca împrumutul extern contractat de la CE să fie utilizat pentru finanţarea deficitului bugetar, prin investiţii, şi că speră ca economia să nu oblige ca parte din aceşti bani să fie utilizaţi pentru plata pensiilor şi salariilor. În urmă cu două luni, autorităţile române au convenit cu reprezentanţii FMI în privinţa unui acord stand-by pe doi ani cu instituţia financiară pentru 12,95 miliarde euro şi asupra unui pachet total de finanţare externă, de la Fond, UE, Banca Mondială şi BERD în valoare de 19,95 miliarde euro. Consiliul Executiv al FMI a aprobat acordul cu România, iar finanţarea de la CE a primit, săptămîna trecută, avizul Consiliului Afacerilor Economice şi Financiare. Primii bani de la FMI - 5 miliarde de euro, au intrat deja la rezerva BNR.