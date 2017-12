Românii mănâncă mai puţină carne decât ungurii

Românii consumă mai multă carne decât ucrainenii, slovacii şi ruşii, dar mult mai puţină decât polonezii, în timp ce Ungaria, Bulgaria şi Cehia se plasează uşor peste România într-un clasament întocmit de Euromonitor. Datele din clasamentul Euromonitor sunt bazate pe surse din industria de profil şi statistici oficiale din cele 50 de state incluse în raport. Românii consumă mai puţină carne decât polonezii (203,2 kilograme anual pe gospodărie în acest an), ungurii (159,9 kilograme), cehii (157,4 kilograme) şi bulgarii (142,7), dar mai multă decât ruşii (121 kilograme), slovacii (109,2 kilograme) şi ucrainenii (56,3 kilograme). Clasamentul pe regiuni este condus de Australia şi Noua Zeelandă (277,3 kilograme anual pe familie în medie), însă cei mai mari consumatori de carne din lume sunt argentinienii, cu 436 de kilograme anual pe gospodărie. Vest-europenii consumă în medie 134,3 kilograme de carne anual pe gospodărie, în timp ce Orientul Mijlociu şi Africa au o medie de doar 68,6 kilograme pentru acest an, fiind grupul de regiuni cu cel mai mic consum din lume. Statele Unite au o medie de 222,8 kilograme pe familie pe an, iar în Asia consumul de carne variază de la 329,3 kilograme în Hong Kong, la 20,8 în India.