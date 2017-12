Românii mănâncă mai puţine mezeluri și carne

Românii mănâncă mai puţine mezeluri şi carne, dar nu pentru că ar fi ajuns la concluzia că nu fac bine organismului, ci pentru că unele sunt prea scumpe comparativ cu veniturile lor. Consumul de carne şi produse din carne a scăzut cu aproximativ 25% în ultimii cinci ani, din cauza diminuării puterii de cumpărare, şi se află pe un trend descendent şi în prima parte a anului în curs, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Ovidiu Duşleag. ”Piața de mezeluri a scăzut în ultimii cinci ani. Estimările inițiale pentru acest an prognozau o creștere zero, dar cei mai recenți indicatori arată o scădere de 1-2%”, a spus Duşleag. Acesta a afirmat că, în UE, consumul mediu de carne pe cap de locuitor este de aproximativ 85 kilograme pe an, în timp ce în România este mai mic cu cel puțin 25%. Carnea de porc rămâne în topul preferințelor consumatorilor români, iar mezelurile preferate sunt tot din carne de porc. Mai nou, există o tendinţă de creştere a consumului de carne şi produse din carne de curcan. ”Tendința generală a consumatorilor a fost de a alege produse mai economice, dar au fost mai selectivi, alegând cu precădere producători recunoscuți. În funcţie de vârstă şi nivelul de educaţie, criteriile de achiziţie diferă”, a adăugat oficialul ARC.