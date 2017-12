Românii mor pe capete în accidente

ŞOSELE NESIGURE. Amenzile blânde dispuse împotriva conducătorilor auto care încalcă legislaţia au ca efect creşterea numărului de accidente rutiere. Statisticile arată că, în medie, în fiecare zi, şase persoane mor în accidente petrecute pe şoselele din România. Oamenii legii vor amenzi mai aspre şi acuză indulgenţa normativelor din domeniu. Un raport întocmit de reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) plasează ţara noastră pe ultimul loc în Europa la capitolul siguranţei rutiere. Datele furnizate arată că, în primele patru luni ale acestui an, 730 de persoane şi-au pierdut viaţa în aproape 3.000 de accidente, alţi 2.700 de oameni suferind răni grave. „Există, din punctul meu de vedere, patru cauze majore pentru amploarea acestui fenomen. Prima dintre ele este infrastructura, a doua, legislaţia permisivă, a treia, factorul maşină, iar a patra, indisciplina şoferilor. Am nominalizat factorul maşină pentru că în ţara noastră circulă, la ora actuală, autovehicule nesigure, adevărate bombe pe roţi, care provoacă accidente rutiere. Există, de asemenea, maşini care nu dispun de centuri de siguranţă, sau fără air-bag-uri”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). „Avem cele mai mici amenzi din Europa\", a adăugat cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere.

AMENZI MICI. Statisticile furnizate de Poliţia Rutieră arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2010, au fost aplicate peste 950.000 de amenzi. Cu toate acestea, numărul morţilor a scăzut nesemnificativ. „Amenzile nu mai sperie pe nimeni. După ce că sunt mici, nici măcar nu le plătesc. Le contestă în instanţă şi mai şi câştigă. Vă dau un singur exemplu: 233 de oameni au murit şi alţi 625 au fost grav răniţi în accidente rutiere doar pentru că nu au purtat centura de siguranţă. O abatere care în România se sancţionează cu 120 de lei, adică puţin peste 28 de euro. Iar dacă amenda este plătită în termen de 48 de ore, valoarea ei scade la jumătate, adică la 60 de lei, deci 14 euro”, a mai spus cms. şef Lucian Diniţă.

ÎN LOC DE EXEMPLU. Unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute în acest an pe raza judeţului Constanţa a avut loc în luna februarie. Cinci oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, care se deplasa dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir marca DAC, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, a declarat Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a intrat în coliziune frontală cu un microbuz condus din sens opus de Iulian Presecaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, şoferul microbuzului şi patru pasageri şi-au pierdut viaţa.