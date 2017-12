Românii muncesc mult, dar fără spor

După englezi, austrieci, letoni şi sloveni, românii muncesc cele mai multe ore pe săptămînă din Europa. Privind la teorie, cu cît munceşti mai mult, cu atît salariul ar trebui să fie mai mare, însă la noi, timpul petrecut la slujbă nu garantează neapărat şi un venit corespunzător. Chiar dacă cele 41,3 ore săptămînale ne plasează cu mult înaintea francezilor, sîntem mai puţin eficienţi decît aceştia. În concluzie, şi mai prost plătiţi, salariul mediu pe economie fiind cu mult sub jumătatea indemnizaţiei de şomaj din ţările occidentale. Reprezentanţii Biroului European de Statistică (Eurostat) apreciază că numărul orelor de muncă din România este egal cu acela din Bulgaria şi Cehia, în vreme ce rata angajării se situează la 53% pentru persoanele cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, şi doar 34,5% la grupa de vîrstă 55 - 64 de ani. În România, femeile sînt foarte prezente pe piaţa muncii, însă rata angajării de 58,8%, plasează ţara noastră sub media europeană de 64,4%. Cei mai harnici sînt danezii, care merg la serviciu în proporţie de 77,4%, suedezii şi englezii. În schimb, cel mai mai redus timp de muncă se înregistrează în Olanda - 38,9 ore, Belgia - 39 ore, Franţa - 39,1 ore şi Finlanda - 39,2 ore săptămînal, însă nivelul de salarizare şi condiţiile de lucru depăşesc visele oricărui muncitor român. Un studiu separat, realizat de Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi de Viaţă, arată că România se plasează pe unul din ultimele locuri în Europa la numărul zilelor de concediu anual plătit. În ţara noastră, angajaţii beneficiază de 24 de zile de concediu plătit, număr egal celui din Bulgaria, dar sub media europeană, de 25,3 zile. Salariaţii din Suedia au asigurat cel mai lung concediu, de 33 de zile, urmaţi de cei din Germania şi Danemarca, cu 30 de zile, în vreme ce Grecia înregistrează cel mai mic număr de zile libere plătite, doar 23. Dintre ţările care au aderat în 2004 sau 2007, există date disponibile doar pentru Bulgaria - 24 de zile, Cipru - 20 de zile, Cehia - 25 de zile, Estonia - 20 de zile, şi Slovacia - 21,2 zile. Conform contractelor colective de muncă, angajaţii români muncesc 1.840 de ore anual, în vreme ce norvegienii, unii dintre europenii cu cele mai înalte standarde de viaţă, lucrează doar 1.747,8 ore. Statisticile mai arată că, în 2006, angajaţii români au lucrat, în medie, 1,7 ore suplimentare săptămînal, nivel corespunzător unui număr de 57,2 ore anual.