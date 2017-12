Românii nu candidează la conducerea PE

TOKES RENUNŢĂ Principalele partide politice româneşti nu vor avea candidaţi la alegerile pentru Biroul Parlamentului European (PE) din motive de \"matematică\", dar şi pentru că, după cum spun eurodeputaţii, au preferat funcţiile din cadrul familiilor politice europene, care sunt mai influente. Alegerile pentru conducerea PE în cadrul cărora se vor stabili viitorul preşedinte şi cei 14 vicepreşedinţi au loc săptămâna aceasta, la Strasbourg. În prima jumătate a acestui ciclu electoral, a fost ales vicepreşedinte Laszlo Tokes. Acesta a transmis un comunicat prin care informa, la 8 decembrie, că a anunţat conducerea Partidului Popular European (PPE) că nu doreşte să ocupe funcţia de vicepreşedinte al PE şi în a doua parte a ciclului electoral. El spunea atunci că doreşte să se dedice etnicilor maghiari din România. Surse de la Bruxelles susţin că, de fapt, FIDESZ - formaţiunea care l-a recomandat pentru primul mandat de vicepreşedinte - nu i-ar mai acorda susţinere. FIDESZ îl va propune la funcţia de vicepreşedinte pe Laszlo Surjan, eurodeputat ungar.

CHESTIE DE NATEMATICĂ La alegerile de săptămâna aceasta, niciun europarlamentar român nu va candida pentru funcţia de vicepreşedinte. Europarlamentarul democrat-liberal Marian Jean Marinescu a explicat că motivul pentru care PDL nu are candidaţi la funcţia de vicepreşedinte este în primul rând acela că \"politic, Biroul grupului are mai multă forţă decât Biroul Parlamentului, pentru că în grup se decid poziţiile politice ale votului\". Cătălin Ivan, liderul grupului PSD din PE, a declarat, la rândul său, că funcţiile din PE se împart în funcţie de mărimea grupurilor politice, iar în cadrul grupurilor politice în funcţie de mărimea delegaţiei: \"Noi am ales să avem funcţii de vicepreşedinte în cât mai multe comisii importante şi o funcţie de vicepreşedinte în cadrul S&D. Nu avem mai multe puncte ca să putem candida la funcţia de vicepreşedinte al PE\". Potrivit lui Ivan, Rovana Plumb va candida în interiorul grupului S&D pentru reconfirmarea în funcţia de vicepreşedinte al grupului S&D: \"Se va ocupa de probleme de mediu şi probleme sociale. Avem dreptul la această funcţie. Nu este o candidatură cu emoţii\". Europarlamentarul liberal Adina Vălean a declarat că motivul pentru care PNL nu are un candidat ca vicepreşedinte al PE rezultă din matematică, \"pentru că grupul ALDE este al treilea în PE. PNL în cadrul grupului ALDE este ca număr de parlamentari undeva în eşalonul trei\". Potrivit unui algoritm mai vechi, funcţia de preşedinte al Parlamentului European este asigurată în fiecare ciclu electoral de principalele două grupuri politice, prin rotaţie.