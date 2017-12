Românii nu conștientizează importanța prevenției

Românii nu ajung la doctor decât atunci când durerea este mare, prevenția, din păcate, fiind pusă pe ultimul loc. Medicii însă atenționează că pot fi boli asimptomatice care, în timp, macină organismul, iar specialiștii nu prea mai pot face mare lucru. Testarea este sfântă în multe dintre boli, mai ales că unele pot da complicații mari, așa cum este cazul hepatitelor B, C sau D, care pot declanșa ciroza hepatică. Studiul intitulat ”Cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale cu privire la HIV/SIDA și hepatită B și C”, derulat de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, arată că peste 60% dintre români nu s-au testat niciodată pentru hepatita B sau C, iar mai mult de 80% nu și-au făcut niciodată testul HIV. Potrivit studiului, doar 17,7% dintre români au trecut printr-un screening pentru HIV. ”În ceea ce privește nivelul de cunoștințe și atitudinile românilor vizavi de cele 3 virusuri (hepatitic B, C și HIV), există în continuare un număr foarte mare de persoane care nu identifică în mod corect căile de transmitere a acestor boli, nu au o percepție corectă a riscului propriu de îmbolnăvire și tind să adopte atitudini nepotrivite față de persoanele infectate cu virusurile hepatitice B/C sau HIV. De asemenea, faptul că mai mult de 80% dintre români nu s-au testat niciodată pentru HIV arată faptul că publicul general nu conștientizează importanța prevenției în cazul bolilor asimptomatice”, a declarat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, cu prilejul prezentării studiului, citat de Agerpres. Studiul privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale referitoare la infecția HIV și virusurile hepatitice B/C, reprezentativ la nivel național, a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane din populația peste 18 ani.