Românii nu dau cash-ul pe carduri

Numărul de carduri emise în România a crescut cu aproape trei milioane în ultimul an, la 44 milioane, la 30 iunie, dar dintre ele, doar 10,6 milioane sunt active, potrivit Băncii Naționale a României (BNR). În plus, retragerile de numerar continuă să domine tranzacțiile cu cardul în România, atât ca număr de operațiuni (58,4 milioane de tranzacții la ATM, față de 45,96 milioane la POS), cât mai ales ca valoare (30,2 miliarde lei la ATM, comparativ cu doar 5,64 miliarde lei la POS). Numărul de ATM-uri a scăzut, în ultimul an, de la 10.844 la 10.736; în același timp, numărul de POS-uri a crescut de la 126.965 la 127.684.