Românii nu mai vor să se îndatoreze la bănci

În urmă cu doi ani, românii făceau cozi la băncile sau magazinele care făceau credit doar cu buletinul, impulsionaţi şi de veniturile în creştere pe care le obţineau. Situaţia s-a schimbat dramatic într-un timp foarte scurt. În prezent, unul dintre trei români din mediul urban are de rambursat un împrumut şi doar 5% dintre locuitorii de la oraş vor să ia un credit bancar în acest an. Datele sunt prezentate într-un studiu publicat în raportul Financiar 2010 solicitat de Mediafax. Este a şaptea ediţie a raportului anual de piaţă editat de Mediafax care conţine rezultatele unei cercetări referitoare la gradul de îndatorare a românilor şi intenţiile de contractare a unor credite. Studiul a fost realizat în perioada aprilie - mai 2010, în rândul a 800 de persoane din mediul urban, femei şi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani. Conform cercetării, 34% dintre românii din mediul urban deţin individual o formă de credit. Cele mai răspândite sunt creditele bancare, în timp ce împrumuturile în magazine şi cele de tip leasing au o penetrare mai scăzută. În ceea ce priveşte intenţiile de contractare a unui credit, 89% dintre români nu intenţionează să se îndatoreze în acest an şi numai 6% plănuiesc să ia un împrumut, sub formă de credit bancar (5%), leasing (2%) şi/sau împrumut în magazin (2%). Potrivit raportului, creditele bancare vor fi destinate în principal reamenajării sau achiziţiei unei locuinţe, aceste două scopuri fiind menţionate de 23%, respectiv 15% dintre cei care ar urma să contracteze credite. Refinanţarea, acoperirea cheltuielilor de zi cu zi, cumpărarea unei maşini şi studiile personale sau ale copiilor sunt alte motive pentru care românii s-ar îndatora la bănci. Temerea românilor de a lua un credit bancar este dată în primul rând de situaţia economică actuală, dar şi de ultimele măsuri luate chiar de bănci. Dobânda medie pentru creditele noi în lei a crescut în luna mai cu peste 0,5 puncte faţă de luna precedentă, la 11,69%, pe fondul majorării ratei la împrumuturile noi acordate firmelor, cu 0,73 puncte procentuale, la 11,66%, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR). Şi dobânda medie la împrumuturile în lei existente în sold a avansat uşor în luna mai, de la 14,23% în aprilie la 14,26%, susţinută tot de creşterea ratei medii pentru creditele contractate deja de companii de la 12,23% la 12,48%. Totuşi, comparativ cu luna ianuarie, dobânda medie pentru împrumuturile în lei ale firmelor, existente în sold sau nou acordate, s-a redus. În ceea ce priveşte împrumuturile în lei ale populaţiei, dobânda medie şi-a continuat trendul de scădere în fiecare lună a acestui an. Astfel, rata medie la creditele în lei ale populaţiei a coborât de la 17,06% în ianuarie la 16,03% în mai pentru cele existente în sold şi de la 16,63% la 11,8% pentru cele nou acordate. Dobânda medie la depozitele în lei aflate în sold a scăzut de la 9,13% în ianuarie la 7,1% în mai. Totodată, rata medie la economiile nou constituite a coborât de la 9,03% la 6,52%.