“Românii nu sunt pregătiţi pentru produse bancare sofisticate”

Preşedinte şi director general al BRD - Groupe Societe Generale, Guy Poupet, apreciază că “românii nu sunt pregătiţi pentru produse bancare foarte sofisticate pe partea de depozite”. Poppet spune că instituţia pe care o conduce are în plan să importe produsele de succes din Franţa pentru a le implementa în ţara noastră, însă România “nu este o ţară matură din punct de vedere bancar. Românii nu sunt pregătiţi pentru produse sofisticate. De exemplu, contul de economii nu este dezvoltat în România. Vrem să adăugăm nişte facilităţi la acest produs şi, în acest fel, poate să crească loialitatea clientului”. Potrivit acestuia, unul din 15 clienţi ai BRD - Groupe Societe Generale are un cont de economii. Pentru acest an, Poupet spune că banca şi-a propus mărirea şi diversificarea bazei de clienţi, menţinerea sau chiar creşterea cotei de piaţă, diversificarea bazei de finanţare, menţinerea unui nivel ridicat al eficienţei operaţionale şi a unei politici prudente de gestionare a riscurilor.