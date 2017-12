Românii, pe primul loc în rîndul infractorilor minori din Italia

Românii reprezintă cei mai numeroşi minori imigranţi acuzaţi în Italia pentru infracţiuni, potrivit unui raport al unei asociaţii neguvernamentale, dat publicităţii la Roma. În total, 40.000 de minori sînt acuzaţi anual în Italia, dintre care 22% sînt străini: în special români, urmaţi de albanezi şi marocani. Potrivit datelor prezentate într-o conferinţă, de organizaţia antipedofilie La caramella buona Onlus, 65% dintre infracţiunile comise de minori sînt împotriva proprietăţii private şi 14% împotriva persoanelor. Circa 35.000 de minori sînt trimişi anual la centre de primire a minorilor care încalcă legea. Dintre aceştia, 58% sînt imigranţi. ”Tinerii noştri au fost capabili de acţiuni de neimaginat: să dea foc, în joacă, unui indian care şi în prezent, după o lună, se află între viaţă şi moarte, este o acţiune care zguduie, pentru că aceşti tineri, pînă cînd au comis această acţiune groaznică, erau consideraţi normali”, a declarat preşedintele Senatului, Renato Schifani, prezent la conferinţă. Responsabilii ONG-ului La caramella buona Onlus a îndemnat familiile să se implice mai mult în educaţia copiilor.

Justiţia italiană confirmă menţinerea în arest a unui român acuzat de viol

Justiţia italiană a confirmat, vineri, menţinerea în arest preventiv a românului Karol Racz, pentru violarea unei femei de 41 de ani la Roma, pe 21 ianuarie, deşi victima are dubii că el ar fi autorul agresiunii, relatează ”La Repubblica”. Karol Racz, în vîrstă de 36 de ani, este suspectat de violarea unei femei de 41 de ani, pe 21 ianuarie, în cartierul Primavalle din Roma. Iniţial, el a fost arestat împreună cu Alexandru Loyos Isztoika pentru alt caz, referitor la violarea unei adolescente italience pe 14 februarie. Judecătorul Silvia Castagnoli a confirmat, vineri, decizia de menţinere în arest a românului, argumentînd că există riscul ca acesta să repete infracţiunea sau să fugă din Italia, sustrăgîndu-se anchetei. Italianca de 41 de ani care susţinea că a fost violată în ianuarie, la Roma, de românul Karol Racz, a revenit asupra declaraţiilor, afirmînd că are dubii că acesta ar fi autorul. ”Sînt foarte nesigură, nu am dat nicio garanţie. Eu nu îmi amintesc foarte clar şi nu vreau să fie pedepsit cineva care nu a făcut nimic”, a spus victima. Ministrul italian al Apărării a declarat vineri că românul Karol Racz ar trebui eliberat, în condiţiile în care împotriva lui nu există nicio dovadă.

La rîndul său, primarul Romei, Gianni Alemanno, a cerut poliţiei italiene şi autorităţilor judiciare, referindu-se la cazul celor doi români deţinuţi după violarea unei adolescente, să se asigure că nu sînt arestate persoane nevinovate. ”Anchetele au rolul găsirii vinovaţilor. Trebuie să fie anchete sigure. Este nevoie de certitudine pentru a ne asigura că nu sînt arestate persoane nevinovate. Trebuie identificaţi cei vinovaţi şi, odată identificaţi, trebuie să rămînă la închisoare”, a declarat Gianni Alemanno. Cei doi cetăţeni români, Alexandru Loyos Isztoika (19 ani) şi Karol Racz (36 de ani), sînt arestaţi la Roma după violarea unei adolescente, deşi testele ADN arată că nu sînt implicaţi în acest caz iar autorităţile nu au alte dovezi împotriva lor.