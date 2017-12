Românii, pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte cumpărăturile online

Românii şi bulgarii sînt pe primul loc în UE la neîncrederea în comerţul online. Astfel, potrivit datelor unui studiu al Comisie Europene (CE), doar 4% dintre români au făcut anul trecut cumpărături online, în ceea ce-i priveşte pe bulgari procentul fiind şi mai mic: 3%. De asemenea, potrivit aceluiaşi studiu, România, Bulgaria, Belgia şi Letonia sînt, de asemenea, statele europene unde consumatorii au cele mai reduse şanse să achiziţioneze online produse din alte ţări UE, relevă studiul, precizînd că, în majoritatea membrilor UE, probabilitatea de a finaliza o tranzacţie online transfrontalieră este mai mică de 50%. Finlanda şi Olanda sînt statele UE în care populaţia are cea mai mare încredere în comerţul naţional online. Analiza arată că 57% dintre consumatorii din Marea Britanie au comandat pe Internet produse şi servicii în 2008, ponderea fiind de 50% în Danemarca, Germania şi Olanda. \"Decalajul dintre comerţul electronic naţional şi cel transfrontalier este în creştere, ca rezultat al barierelor din calea comerţului online. În timp ce procentul consumatorilor care au cumpărat online a crescut de la 27% la 33% în perioada 2006–2008, procentul celor care au cumpărat online din alt stat membru, orice tip de produs, a scăzut uşor, de la 6%, faţă de 7%. În plus, doar 21% dintre comercianţi vînd în afara graniţelor\", conform raportului. Un test efectuat de Comisie arată că 60% dintr-o serie de 11.000 de tranzacţii transfrontaliere nu au putut fi finalizate, deoarece comerciantul nu a expediat produsul în ţara lor sau nu a dispus de mijloace adecvate plăţilor în străinătate. Dezvoltarea comerţului online transfrontalier din Europa este frînată de factori legaţi de cunoaşterea unei limbi străine, preferinţele individuale, gradul de penetrare al Internetului sau eficienţa sistemului poştal sau de plăţi, relevă raportul. Analiza arată că 33% dintre consumatorii europeni sînt dispuşi să achiziţioneze bunuri şi servicii prezentate într-o limbă străină, în timp ce aproape 60% dintre retaileri sînt pregătiţi să efectueze tranzacţii în mai mult de o singură limbă. Totodată, peste 30% dintre consumatorii europeni s-au plîns că furnizorii refuză să livreze bunurile comandate deoarece nu au sediul în ţara de reşedinţă a clientului. Populaţiei îi lipsesc, de asemenea, informaţii legate de produsele comercializate online într-o altă ţară, întrucît sînt dificile comparaţiile între produsele vîndute în statul propriu şi cele comercializate în străinătate. Publicitatea într-un astfel de comerţ este, de asemenea, slabă. În plus, comercianţii găsesc dificilă extinderea în alte ţări, din cauza unor obstacole practice şi economice, precum barierele legislative. CE propune, pentru rezolvarea problemelor din comerţul electronic transfrontalier, crearea unui set unic şi simplu de drepturi pentru consumatorii UE, asigurarea respectării drepturilor consumatorilor şi simplificarea normelor transfrontaliere pentru comercianţi.