Românii, peste media UE la citit ştiri online

Suntem şi noi puţin buni la ceva! Românii care folosesc internetul depăşesc media UE la citirea de ştiri online, în timp ce la postarea pe reţele de socializare, precum Facebook şi Twitter, sunt uşor sub nivelul înregistrat în spaţiul comunitar, arată date publicate de Eurostat. În acelaşi timp, procentajul utilizatorilor români de internet care folosesc servicii de internet banking, de 8%, este printre cele mai scăzute din UE, unde media este de 54%. La folosirea internetului pentru servicii de călătorie şi cazare online, românii se plasează la jumătate faţă de nivelul UE. Aproape trei sferturi (73%) dintre românii care folosesc internetul citesc ştiri sau ziare online, peste media de 61% din Uniunea Europeană. Lituania (92% din utilizatorii de internet), şi Estonia (91%) ocupă primele poziţii la accesarea ştirilor online, în timp ce Franţa, cu 38%, înregistrează minimul. La postări pe reţele de socializare, românii de pe internet se apropie de media UE, cu 48% faţă de 52%. Portugalia este lider, cu 75% din utilizatori prezenţi pe reţele de socializare, iar Cehia (35%), Franţa (40%) şi Germania (42%) ocupă ultimele locuri. Românii au o rată foarte scăzută în privinţa utilizării de internet banking, doar 8% dintre persoanele care au folosit internetul accesând şi astfel de servicii. România depăşeşte doar Bulgaria, care are un procentaj de 7%, şi urmează Greciei (17%). Toate celelate state înregistrează rate de peste 30%. Finlanda (91%) este lider la utilizarea de internet banking. De asemnea, Finlanda (69%) ocupă prima poziţie în UE şi la utlizatorii de internet care folosesc servicii de călătorie şi cazare online, în timp ce în coada clasamentului european se află Portugalia şi Estonia (ambele 28%), Ungaria (25%), România (24%), Lituania (21%), Polonia (20%) şi Bulgaria (18%). Media europeană este de 50%. România înregistrează un procentaj de 9%, egal cu media UE, în privinţa utilizatorilor de internet care şi-au înfiinţat site sau blog. Variaţiile sunt mai reduse faţă de celelalte categorii, de la 5% în Polonia, Cipru şi Irlanda la 16% în Ungaria şi 17% în Olanda. Accesul la internet în rândul gospodăriilor din România se situează la 61% în acest an, faţă de 48% în 2009. Media UE a crescut, de asemenea, în acest interval, de la 66% la 76%, potrivit datelor porezentate anterior de Eurostat. Datele Eurostat au fost obţinute printr-un sondaj derulat în rândul persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani, perioada principală de referinţă fiind primul trimestru al acestui an.