Românii plătesc cele mai mari dobînzi la creditele ipotecare

Valoarea dobînzilor percepute de băncile comerciale din România pentru creditele ipotecare întrece chiar şi de două ori costurile similare aferente împrumuturilor de acelaşi gen acordate de instituţiile financiare din regiune. Într-o comparaţie cu Polonia reiese că primele de risc, dobînda de politică monetară şi nivelul rezervelor minime obligatorii în valută, toate aceste elemente au niveluri foarte ridicate şi determincă ca împrumuturile ipotecare din România să fie de două ori mai scumpe decît cele din Polonia. \"Rezerva minimă obligatorie la creditele în valută, de 40%, a fost un element important în stabilirea dobînzii. Deşi acum lucrurile se mai relaxează, ea va rămîne şi în continuare mare, comparativ, spre exemplu, cu Ungaria, unde este 2%. Oricum, la creditele ipotecare, riscul analizat este un factor de stabilire a preţurilor\", a declarat economistul şef al BCR, Lucian Anghel. Costurile crediteleor ipotecare oferite de băncile din Ungaria, Polonia şi România erau similare anul trecut în iunie, dar au evoluat diferit în ultimele trimestre în cele trei state est - europene. În ianuarie 2009, dobînda medie anuală pentru împrumuturile ipotecare denominate în euro din România ajunsese la 11,30%, după ce au înregistrat o creştere cu 3,3% în ultimele 12 luni. În comparaţie, dobînda medie anuală pe întregul sistem bancar din Polonia se cifra în februarie la 5,4%, fiind una dintre cele mai mici din regiunea Europei Centrale şi de Est, după ce a scăzut cu 1,4 puncte procentuale sub nivelul înregistrat la începutul anului trecut. În Ungaria, în schimb, dobînda aceluiaşi tip de credit era în februarie 2009 de aproape două ori mai mare decît în Polonia, avînd un nivel de 10,22%. Faţă de ianuarie 2008, creşterea a fost cu aproape 2,5 puncte procentuale. Lucrurile nu se prezintă la fel şi în cazul creditelor denominate în euro destinate consumului. Cele mai mari dobînzi nu mai sînt în România, ci în Ungaria. Polonia continuă să aibă cea mai scăzută dobîndă medie anuală, de 4,6% în februarie, cu 1,8 puncte procentuale sub nivelul din luna precedenta şi cu 2,8% sub valoarea de la începutul anului trecut. În schimb, în Romania şi în Ungaria, dobînzile au fost în creştere pe parcursul anului trecut, ajungînd în ianuarie 2009 la un nivel de 11,48% şi, respectiv, 12,66%. Şi banca centrală din Ungaria a dat publicităţii datele pe februarie, acestea indicînd o nouă majorare, la 12,84%.