Românii pot cere bani de la stat pentru a-şi renova casele prin programul „Casa Verde”

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor a lansat, miercuri, Programul Casa Verde Clasic, atât pentru populaţie cât şi pentru persoanele juridice, iar Ghidul de Finanţare a fost publicat în Monitorul Oficial. Dosarele de finanţare vor putea fi depuse în perioada 10 - 24 octombrie 2016.

Prin Programul "Casa Verde", populația și persoanele juridice pot beneficia de finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă.

Bugetul alocat pentru întreaga țară este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populației și 34 de milioane persoanelor juridice.

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor anunţă că dosarele de finanțare vor putea fi depuse în perioada 10 - 24 octombrie 2016 la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județele de reședință.

Echipamentele finanțate pentru populație prin "Casa Verde" sunt panourile solare și pompele de căldură, cunatumul finanțării nerambursabile prin AFM fiind în funcție de tipul instalației - până la 3.000 de lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate; până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare presurizate; până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

”Unul dintre principalele sectoare pe care se bazează economia verde, prioritate stabilită pentru mandatul din acest an, sunt energiile regenerabile. De aceea, am decis reluarea Programului Casa Verde după o pauză de 5 ani. Îmi doresc să încurajăm cât mai mare parte a populației să folosească sisteme de încălzire verzi în propriile locuinţe. România este una dintre țările cu mare potențial în domeniul energiilor regenerabile, iar această resursă este o oportunitate reală de valorificare care trebuie susținută și impulsionată prin astfel de programe. Dacă am exploata la maximum întregul potențial solar din țara noastră am putea substitui în această formă aproape jumătate din volumul de apă caldă menajeră și circa 15% din cota de energie termică pentru încălzirea curentă”, spune ministrul Cristiana Pașca Palmer.

Pentru accesarea finanțărilor prin Casa Verde, trebuie depus dosarul de finanțare la Agenția Teritorială de Protecție a Mediului, apoi urmărit site-ul AFM pentru a afla decizia de acceptare (sau respingere) în Program. Urmează apoi semnarea contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, demararea lucrărilor și, în final, depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare cu AFM, românii au la dispoziție maximum 60 de zile de la publicarea pe site-ul AFM a listei cu agențiile teritoriale care au intrat în posesia contractelor.

În ceea ce privește persoanele juridice, beneficiarii programului pot fi unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și unitățile de cult. În acest caz se va finanța instalarea de sisteme care utilizează energie solară și energie geotermală, la fel ca în cazul persoanelor fizice, dar și sisteme care folosesc drept combustibil gaz de fermentare a deşeurilor, a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. Persoanele juridice pot depune dosarele de finanțare în intervalul 17 octombrie -14 noiembrie 2016.

O instituție solicitantă poate depune, în cadrul unei sesiuni de finanţare, o singură cerere de finanţare. Unităţile administrativ-teritoriale/Instituţiile publice/Unităţile de cult pot solicita finanţare pentru mai multe imobile sau obiective în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare, însă cuantumul acesteia nu poate depăși 2.000.000 de lei în cazul instituțiile publice, 500.000 de lei în cazul unităților de cult, 4.000.000 de lei în cazul primăriilor cu un număr de locuitori mai mare de 100.000, 3.000.000 lei în cazul primăriilor cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000 de locuitori, 2.000.000 lei în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000, 1.000.000 de lei în cazul localităților cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000, iar în cazul administrațiilor locale unde sunt mai puțin de 3.000 de locuitori, suma maximă va fi de 500.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Ghidurile de finanțare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul Nr. 1817 și Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.