Românii pot să se înscrie în programul Rabla Clasic 2016

Românii se pot înscrie, începând de marți, 14 iunie, în Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - Rabla Clasic 2016. Persoanele fizice pot merge la producătorii autorizați să își achiziționeze un autoturism nou, cu emisii scăzute, în locul celui vechi, poluant. Programul a demarat pe 30 mai, cu etapa validării producătorilor, 105 dosare, din cele 116 depuse, fiind acceptate în Programul Rabla 2016. În acest an, programul este gândit în 2 direcții: Rabla Clasic, deja cunoscută de populație, prin care românii pot beneficia de o primă de casare pentru achiziția unui autovehicul nou, dacă își casează autovehicului vechi și Rabla Plus, un program nou prin care este stimulată achiziția unui autovehicul nou pur electric sau electric hibrid, fără obligativitatea casării autovehiculului vechi. Totuși, cei care vor să cumuleze finanțarea celor două programe (Rabla Plus și Rabla Clasic), trebuie să dea spre casare autoturismul vechi și poluant. Pentru acest an, bugetul alocat celor două Programe este de 220 milioane de lei. Din aceștia, 75 milioane de lei sunt alocate extensiei Rabla Plus, atât pentru achiziționarea de autovehicule noi electrice și electrice hibride, cât și pentru finanțarea rețelei de stații de încărcare a acestora.

FINANȚARE DE PÂNĂ LA 8.750 DE LEI PENTRU RABLA CLASIC

Prima de casare pentru ”Rabla Clasic” va fi și în acest an de 6.500 de lei, românii având posibilitatea să acceseze 2 eco-bonusuri: un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km sau un eco-bonus în valoare de 1.500 lei pentru situația în care populația optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. Dacă noua mașină achiziționată respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonus-uri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei care va fi suportată de Administrația Fondului de Mediu (AFM) din costul mașinii noi.

ECO-TICHETE PENTRU PROGRAMUL RABLA PLUS

În cazul ”Rabla Plus” românii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: un eco-tichet de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric-hibrid sau un eco-tichet de 20.000 de lei pentru mașinile noi 100% electrice. Programul Rabla Plus va demara până la sfârșitul acestei luni, anunță reprezentanții Ministerului Mediului. Prin programul Rabla 2016 se estimează că vor fi scoase din uz aproximativ 20.000 autovehicule poluante, iar în ceea ce privește achiziția de mașini electrice sau electric-hibride, bugetul este gândit astfel încât să poată fi ajustat în funcție de cerere. Informații privind listele producătorilor, importatorilor de autoturisme și distribuitorilor autorizați să participe în anul 2016 la programul Rabla Clasic și Rabla Plus sunt publicate pe site-ul AFM, www.afm.ro.