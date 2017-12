Românii preferă bankingul… offline

Doar 4% dintre români folosesc servicii de internet banking, mult sub media europeană de 33%, spune managerul Pricewaterhouse Coopers (PwC), Andrei Creţu. „Internetul are totuşi un grad de penetrare foarte bun, de 47%, peste Bulgaria şi Turcia, iar plăţile cu cardul, spre exemplu, au o dinamică excelentă aici, având în vedere că, statistic, sunt doar şase plăţi cu cardul pe cap de locuitor”, explică Creţu. Cu toate acestea, în România, doar 13% din populaţia bancarizată foloseşte POS-urile (87% dintre românii cu card folosesc ATM-urile). „De ani de zile încercăm să mutăm utilizatorii de la ATM la POS. Am adus foarte multă tehnologie aici, dar educaţia este un proces care nu poate fi scurtat. Nu poţi forţa tehnologia. Consumatorul pe care ni-l dorim noi este unul care are cont curent, card de debit şi credit, poate şi un împrumut de consum şi o soluţie de internet banking”, explică şi managerul de ţară pentru România şi Moldova al MasterCard Europe, Cosmin Vladimirescu. Conform studiilor PwC, comerţul electronic în România va depăşi, în 2015, pragul de un miliard euro, pe măsură ce tot mai mulţi români încep să plătească la POS-uri.