Românii, principalele victime ale exploatării prin muncă în UE

15:45:06 / 04 Iunie 2015

Tara de sclavi cu stapani tradatori

Pai ce, multinationalele di Romania nu pentru mana de lucru ieftina au venit?! Niste tradatori de tara au distrus economia in loc de modrernizare,ca sa fie sters orice tine de concurenta. Romanii saraciti si debusolati au acceptat umilinta tratarii ca cetateni de second-hand,indiferent de pregatirea lor. Aceiasi tradatori de tara dau liber la vanzarea terenurilor,a tuturor resurselor,a sufletelor romanilor,fara teama de a fi impuscati cum merita,pentru ca ei,tradatorii de neam sunt cei care te trimit la beci cand vor ,nu tu pe ei. Suntem sclavi si umili ai Europei,pentru ca am acceptat ca in 1989 a fost revolutie si acum e mai bine. O fi inceput ea ,revolutia dar s-a interrupt brusc,nu s-au schimbat decat etichetele unor lucruri si gata,s-a trecut la tradat tara de cei care conduceau si conduc. Cand sefii nostrii ne fac sclavi,ce pretentii sa ai de la straini?