Românii prind rădăcini

Am primit pe adresa redacţiei noastre un articol de la organizaţia Casa României din Spania, din dorinţa declarată de membrii acesteia de a prezenta românilor de acasă o mică parte din activităţile desfăşurate de comunitatea de români din Spania. Redăm integral comunicatul, semnat de Marianne Bruncher: “În urmă cu peste cinci ani, membrii Consiliului Director al Casei României din Spania, în frunte cu actorul şi regizorul Valentin Potrivitu, propuneau primăriei din Getafe implementarea unui proiect ce pornea de la un obicei şi o zicală românească, respectiv, în anumite zone din România, părinţii şi bunicii plantează un copac, sărbătorind, astfel, venirea pe lume a unui nou membru al familiei şi “Nu este OM / Cine nu sădeşte-un pom”. Dacă în primul an s-a început timid, în următorii, activitatea s-a bucurat de un succes enorm, motiv pentru care s-a hotărât ca aceasta să fie o activitate anuală a oraşului. Promotorul, Casa de Rumania de España, împreună cu Planul de Emigraţie condus de Domitilla Alvarez şi Primăria Getafe reprezentată de primarul Pedro Castro, au făcut dovada că nu s-au înşelat în luarea acestei decizii. În decursul câtorva zile s-au desfăşurat ateliere de pregătire medio-ambientale, ateliere de abilităţi şi ateliere de lucru manual. Acestea au culminat cu ziua plantării propriu-zise în parcul proaspăt renovat Alhondiga, unde pe lângă toate aceste ateliere, copiii s-au putut bucura şi de zona de joacă, cu castele gonflabile, cu muzică, etc. Copii au primit lopăţele, apoi le-a fost dăruită o plantă, pentru a învăţa cum se sădeşte şi cum se îngrijeşte. De asemenea, au participat împreună cu părinţii la ateliere de confecţionare a mărţişoarelor, pe care le-au dăruit mamelor, bunicilor, surorilor şi prietenelor.

Obiectivele propuse de promotori sunt păstrarea identităţii culturale, cunoaşterea şi difuzarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti şi, nu în ultimul rând, integrarea şi participarea în viaţa socială a românilor din Spania. Obiective ce credem că încep să fie atinse, dacă ne uităm la participarea şi la structura organizării din acest an a evenimentului. Au fost prezenţi spanioli, români, marocani, bulgari, polonezi, ecuadorieni, peruani, bolivieni, chinezi, chilieni etc. RECORD - editia din 2011 a atras un număr record de participanţi, peste 1.100 de persoane. În cadrul aceluiaşi eveniment s-a sărbătorit Ziua Contra Rasismului şi Xenofobiei, ocazie cu care s-a redactat un manifest al tuturor oraşelor din zona sudică a comunităţii Madridului şi care a fost citit de trei fetiţe românce, membre ale asociaţiei. Pentru a rămâne în eternitate, organizatorii vor instala, ca şi în anii precedenţi, o placă comemorativă cu numele tuturor copiilor pentru care s-au plantat copacii.”