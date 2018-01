Românii, printre europenii cu cel mai scurt concediu

Ani de-a rîndul, sistemul comunist a învăţat tinerele generaţii intrate în cîmpul muncii cum trebuie îndeplinite planurile cincinale în patru ani şi jumătate, cu producţii agricole şi industriale care depăşeau chiar şi ce se realiza în marile ţări capitaliste, dar se pare că roata s-a întors. Chiar dacă timpul zilnic de lucru al românilor tinde să scadă, specialiştii concluzionează că muncim uneori şi în weekend, însă mai puţin eficient decît ceilalţi europeni. La atîta muncă, am putea spune cu ironie că ne merităm şi salariile, printre cele mai mici din Europa, dar nici în privinţa zilelor de concediu nu stăm prea bine. Românii bat recordul la cele mai puţine zile de concediu în cursul unui an, un Ghid Mondial, realizat de un institut de cercetări din Madrid, arătînd că, în ţara noastră, timpul liber nu poate depăşi, în medie, 28 de zile. Doar în Marea Britanie, Olanda şi Irlanda salariaţii au atît de puţin timp liber la dispoziţie. Printre cei mai liberi salariaţi europeni sînt finlandezii, cu 44 de zile de concediu pe an, francezii şi lituanienii se bucură de cîte 40 de zile libere, în vreme ce estonienii, austriecii şi maltezii stau acasă cîte 38 de zile. În Spania, angajaţii au concediu pe parcursul a 22 de zile lucrătoare, acestea fiind obligatorii pentru orice salariat, plus alte 14 zile de sărbătoare.