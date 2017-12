Românii renunţă la ieşirile în oraş şi merg mai des la biserică

Românii din mediul urban vor încerca în acest an să economisească la bancă, vor renunţa la ieşirile în oraş şi vor vor merge mai des la biserică, după un an 2009 în care au trăit mai rău decât în perioada 2006-2008 şi au fost obligaţi să-şi restrângă cheltuielile, potrivit unei analize Daedalus Millward Brown (parte a grupului Daedalus). Rezultatele sunt relevate de o analiză a firmei din luna ianuarie raportată la cercetări anuale efectuate în intervalul 2006-2009. Analizele s-au făcut pe un eşantion de aprox. 1.000 de respondenţi în fiecare an, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, din mediul urban. \"Aprox. jumătate dintre românii din mediul urban apreciază că au trăit mai rău sau mult mai rău în anul 2009 faţă de 2008. Totuşi, anul 2010 se anunţă ca fiind marcat de prudenţă, de un control mai riguros al cheltuielilor şi de intenţia de a aloca bugetul pentru concediu mai degrabă decât pentru ieşiri în oraş şi mici capricii\", arată compania. În ceea ce priveşte aşteptările românilor, 49,5% apreciază că o vor duce mult mai rău sau mai rău în 2010, faţă de 55,1% în 2009. Aproape 20% dintre respondenţi au răspuns în luna ianuarie că veniturile actuale nu le permit să-şi asigure strictul necesar, cu aproape trei puncte procentuale mai mult faţă de ponderea din ianuarie 2009, iar 34,8% au bani pentru a-şi acoperi numai nevoile, nivel apropiat cu cel de anul trecut. Planurile privind achiziţia de bunuri în rate începe să piardă teren, astfel că în ianaurie 2010 peste 14% dintre cei chestionaţi aveau astfel de intenţii comparativ cu 19,2% în prima lună a anului trecut. Printre activităţile la care românii vor renunţa în acest an se numără ieşirea în cluburi, restaurante, baruri, jocurile pe calculator, plata serviciilor prin cardul de credit sau debit şi mersul la cinematograf, teatre sau concerte. În schimb, vor prefera să meargă mai des la biserică şi sunt la fel de interesaţi ca şi în 2009 de lectură şi de participarea la cursuri şi traininguri.