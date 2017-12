Românii se gândesc de pe acum la vin fiert, colinde și brazi împodobiți

Cu toate că vremea ne duce mai degrabă cu gândul la plaje întinse, cu nisip și ape limpezi, cei care vor să își plănuiască încă de pe acum vacanța de iarnă au de unde alege. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, și în 2016 se vor organiza piețe de Crăciun în toate orașele mari europene. Înscrierile au început deja, așa că, dacă visați la căsuţe de lemn ornate cu ghirlande, coruri de copii care cântă colinde și brazi uriaşi, puteți profita pentru a alege locul special în care să vă petreceți Sărbătorile de Iarnă. În piețele de Crăciun vă așteaptă bunătăți precum castane coapte, turtă dulce, vin fiert, cartofi copţi, mere trase în ciocolată, figurine de marţipan sau nuci glazurate. ”În fiecare an, aceste programe sunt foarte căutate, având preţuri mici şi fiind unele dintre cele mai plăcute vacanţe, deoarece combină atmosfera de sărbătoare cu vizitarea unui oraş european”, au declarat reprezentanții agenției de turism Falcon Travel. Vorbim despre mini-sejururi de 4-5 zile în destinații precum Viena, Paris, Praga, Berlin, Budapesta sau Barcelona, care includ transport cu autocarul sau avionul. Cu alte cuvinte, puteți vizita capitalele europene preferate, dar și să alegeți cele mai inspirate cadouri pentru cei dragi. Tarifele cu autocarul pornesc de la 129 de euro pentru o persoană, iar cu avionul de la 199 de euro, fără taxe de aeroport. Datele de plecare pornesc de la sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lui decembrie. ”Câteva plecări se suprapun cu minivacanţa de Sf. Andrei şi 1 Decembrie. Acestea sunt primele la care nu mai găsim locuri de obicei”, au subliniat reprezentanții agenției. Totodată, puteți face un tur al pieţelor de Crăciun, de 6 zile, pe ruta Viena - Salzburg - Innsbruck - Kitzbuhel - Zell am See - Munchen. Tariful pornește de la 399 de euro pentru o persoană.