Românii se simt ca acasă în Spania

Mai întîi au cucerit Italia, însă acum au pus stăpînire şi pe Spania. După o evoluţie fulminantă începută la mijlocul deceniului trecut, cînd românii erau priviţi ca nişte imigranţi exotici în ţara lui Cervantes, conaţionalii noştri sînt pe primul loc în rîndul străinilor din statul iberic. Comunitatea românească a înregistrat cea mai mare creştere în decurs de un an, de 38,3% în raport cu începutul lui 2007, astfel că din 5,22 milioane de imigranţi, adică 11,3% din populaţie, românii au depăşit 728.000 de persoane (14% din totalul străinilor). Românii sînt astfel înaintea marocanilor (644.688 persoane, în creştere cu 10,6% într-un an), dar şi a ecuadorienilor (420.110, -1,6%). Dacă numărul străinilor care trăiesc în Spania era de doar 500.000 în 1996, populaţia a explodat practic în ultimii 12 ani, ţara cunoscînd o puternică dezvoltare economică. Pe de altă parte, guvernul spaniol a decis recent creşterea la 60 de zile durata maximă de reţinere a imigranţilor ilegali în centrele speciale, faţă de 40 în prezent. În plus, se pregăteşte să aprobe un plan de incitare a plecării voluntare a muncitorilor străini. Acesta vizează 100.000 de imigranţi care sînt acum în şomaj în Spania şi ar putea interesa în total 20.000 de străini. La 1 ianuarie 2008, Spania avea 46,06 milioane de locuitori, în creştere cu un milion faţă de anul precedent.