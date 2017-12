Românii se tem că-şi vor pierde locul de muncă şi au încredere în BNR

În acest an, românii sînt preocupaţi, în principal de pierderea locului de muncă şi plata datoriilor, nu de creşterea nivelului de trai şi un confort sporit în viaţa de zi cu zi, ca anul trecut, potrivit unui studiu al firmei de cercetare GfK. „În 2008, principalele preocupări erau legate de încercarea de a atinge un nivel de trai cît mai decent şi de a avea un plus de confort în viaţa de zi cu zi. Anul acesta, într-un context dominat de incertitudine şi nesiguranţă privind viitorul apropiat, riscul de a-şi pierde locul de muncă a devenit cea mai puternică temere a românilor. Urmează teama de a nu-şi mai putea plăti datoriile şi îngrijorarea legată de scăderea calităţii vieţii”, arată GfK România. Potrivit studiului, anul 2008 era caracterizat de o “efervescenţă în consum” şi de iniţiative, dar în acest an starea de spirit a populaţiei este caracterizată de incertitudine, teamă şi vulnerabilitate. Totodată, oamenii sînt mai reticenţi în asumarea riscurilor, iar legătura emoţională cu familia şi grija faţă de copii au crescut. “În comparaţie cu anul trecut, frămîntările şi temerile românilor în 2009 sînt mult mai bazale, fiind strîns legate de stabilitatea financiară şi siguranţa familiei”, a declarat directorul general al GfK România, Andi Dumitrescu. O parte dintre românii cu venituri mici şi mijlocii s-au arătat de asemenea preocupaţi de riscul unor posibile îmbolnăviri. “Este o zonă faţă de care se simt total descoperiţi: deşi public, serviciul de sănătate costă, iar cei mai mulţi nu dispun de economii la care să apeleze în caz de urgenţă”, se mai arată în studiu. Pe de altă parte, relevă studiul, românii nu au încredere în capacitatea Guvernului de a veni cu soluţii de redresare a situaţiei economice, dar percep Banca Naţională drept singura instituţie care ţine cont de interesele populaţiei. “Rolul statului în depăşirea acestei perioade de criză este considerat decisiv, dar există un mare capital de neîncredere în capacitatea Guvernului de a veni cu soluţii de redresare a situaţiei economice actuale. În schimb, BNR, prin vocea guvernatorului Mugur Isărescu, este privită cu încredere, fiind percepută drept singura instituţie care ţine cont de interesele românilor şi acţionează ferm în favoarea lor”, mai arată GfK. Informaţiile provin din studiul sindicalizat “Ce s-a schimbat în atitudinile şi comportamentul de cumpărare al românilor”, lansat în iunie 2009. Studiul integrează informaţii din trei surse, respectiv un eşantion de consumatori, cercetare calitativă şi cercetare cantitativă.