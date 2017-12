Românii se tem să plece în vacanţe cu avionul

Cei mai mulţi români se tem să zboare cu avionul, care ocupă locul 3 în preferinţele de transport pentru vacanţele în străinătate, după maşina proprie şi autocar, a declarat ieri, într-o conferinţă, Cristian Pandel, proprietarul agenţiei de turism Christian Tour. „Cei mai mulţi turişti români circulă cu maşina proprie. Pe locul 2 sunt încă autocarele, iar avionul ocupă locul 3. Sunt încă foarte mulţi turişti români cărora le este teamă să zboare“, a spus Pandel. El crede că piaţa zborurilor cu avionul în interes turistic, unde România ocupă un loc codaş în Europa, va creşte în următorii ani. Printre destinaţiile favorite ale celor peste 150.000 de turişti care au călătorit cu Christian Tour se numără Grecia, Turcia şi Spania. Agenţia a avut anul trecut mai mult de 1.500 de agenţii partenere, a promovat peste 2.500 de hoteluri şi a operat 35 de zboruri charter săptămânale. Pandel a mai spus că de anul trecut, odată cu introducerea a două zboruri charter din Cluj-Napoca şi a alte şapte din Timişoara către Grecia şi Turcia, a scăzut substanţial numărul românilor din Transilvania care pleacă în vacanţe cu zboruri din Ungaria. „Până acum, tot Ardealul zbura de la Budapesta. Am pus la dispoziţie transport gratuit cu autocarul pentru toţi clienţii noştri din oraşele mari din Ardeal, astfel încât să poată ajunge la aceste avioane“, a explicat reprezentantul Christian Tour. El a adăugat că cei mai mulţi clienţi au cumpărat vacanţe care au costat 350-400 de euro de persoană. El a spus că firma pe care o conduce va încerca să preia şi operarea unor hoteluri în România şi că, în această industrie, cea mai bună perspectivă o are sectorul balnear. „Cea mai mare problemă este lipsa personalului calificat în turism. Copiii care vin din facultate ştiu doar teorie şi nimic practic“, a mai spus Cristian Pandel. Înfiinţată în urmă cu 17 ani, Christian Tour are acum 28 de agenţii şi 125 de angajaţi.