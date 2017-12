Românii şi americanii învaţă să lupte cot la cot

Soldaţi români şi americani continuă antrenamentele în comun în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, dar şi în poligonul de la Babadag în cadrul aplicaţiei „Proof of Principle”, care a debutat în luna august şi se va finaliza în octombrie. Cele cîteva sute de soldaţi americani au fost dislocaţi în baza de la Mihail Kogălniceanu, alături de colegii lor români din cadrul Batalionului 341 Infanterie Topraisar. În scurt timp de la sosirea lor, baza militară constănţeană s-a tranformat într-un oraş în miniatură, în care casele sînt de fapt containere în care pot locui cîte 72 de soldaţi, cu sală de fitness, teren de sport, frizerie şi o cantină. La toate aceste facilităţi au acces şi soldaţii români, însă pentru unii dintre ei acestea nu sînt chiar noutăţi, deoarece la fel au trăit şi în teatrul de operaţiuni din Afganistan, unde “Rechinii Albi” de la Topraisar au fost campaţi alături de americani anul trecut. Totuşi, în baza de la Kogălniceanu există un sistem de antrenament pe care soldaţii români nu l-au mai văzut. Este vorba de un centru de pregătire unde soldaţii învaţă cum trebuie să ochească şi să doboare ţintele. “Pentru cine intră pentru prima dată în centrul nostru de pregătire ce se întîmplă acolo ar putea să semene cu un joc video. Dar nu este deloc aşa. Este foarte important să ştii să ocheşti o ţintă din cît mai puţine încercări. Prin intermediul acestui tip de antrenament putem verifica cît de bine ocheşte fiecare soldat, în cît timp doboară ţinta şi putem exersa cît mai mult”, a declarat cpt. Jowel Leflore. Pentru soldaţii români, acest tip de antrenament este foarte solicitant. “Am învăţat să utilizăm armamentul lor. Trebuie să spun că este fiabil şi foarte uşor de utilizat după ce te obişnuieşti cu el. Iar acest sistem de instrucţie este diferit total de ceea ce am făcut noi pe cîmpul de instrucţie. Eu nu am fost în Afganistan, deoarece am intrat în armată anul acesta, însă mi se pare foarte interesant şi solicitant. Pe de altă parte, cred că este o oportunitate faptul că ne antrenăm în comun”, a declarat caporalul Petrică Iulian Băltăreţu, din cadrul Batalionului 341 Infanterie Topraisar. În afara faptului că învaţă să utilizeze armamentul american, militarii români se obişnuiesc să acorde primul ajutor după sistem american. “Spre deosebire de metodele noastre, militarii americani nu simulează primul ajutor, ci chiar fac injecţii sau pansează. Nu folosesc decît foarte rar manechine, ci aplică pe colegii lor”, a declarat caporalul Marian Tănase.

Poligonul de la Babadag, luat cu asalt de către americani

Toate aceste ore de antrenament în centrul de pregătire, dar şi cele de prim ajutor îi ajută pe militarii români şi cei americani să facă faţă provocărilor din cîmpul de luptă, adică în poligonul de la Babadag. Timp de o săptămînă, cîte 120 de soldaţi americani şi 50 de români sînt campaţi în poligonul de la Babadag, unde trebuie să participe la diferite misiuni asemănătoare cu cele din teatrul de operaţiuni. “Este foarte important să executăm cît mai multe misiuni în comun pentru a face schimb de experienţă. Noi utilizăm armament american, iar ei de-al nostru. Trebuie să recunosc că armamentul american este destul de uşor de folosit şi că se doesebeşte un pic de al nostru”, a declarat sergentul Vasile Iordan, din cadrul Batalionului 341 Infanterie. Pentru soldaţii americani care participă la aceste misiuni, armamentul român nu pune probleme, ci se mai lovesc din cînd în cînd de bariera lingvistică. “E foarte uşor să utilizeze o armă românească. Mie îmi plac foarte mult pistoalele mitralieră. Unii dintre soldaţii români, foarte puţini, nu ştiu să vorbească în limba engleză şi de aceea, nu ne înţelegem foarte uşor, însă avem translator şi atunci toate problemele se rezolvă. De asemenea, în cîmpul de luptă este normal să se folosească şi limbaje artificiale, cu ajutorul semnelor şi am constatat ca din acest punct de vedere vorbim, o limbă asemănătoare”, a declarat sergentul major Mathew Wyatt, din cadrul Armatei SUA. Una dintre aplicaţiile considerată dificilă de către militarii americani şi români este eliberarea unui oraş de sub autoritatea unor insurgenţi. Misiunea se derulează pe baza unui scenariu: insurgenţii au amplasat pe marginea drumului, în apropierea oraşului Liberty, un dispozitiv exploziv improvizat, care are rolul de a-i răni sau chiar ucide pe eliberatori. Totuşi, eliberatorii detectează bomba artizanală, o dezamorsează şi capturează insurgenţii. La finalul antrenamentului, militarii români şi americani iau masa împreună, în poligonul de trageri. “Este o mîncare specială, cu tradiţie în armata noastră de peste 15 ani. Cu fiecare an care trece, încercăm să o îmbunătăţim ca să se apropie cît de mai mult de mîncarea gătită acasă. Unii dintre ei nu o consideră foarte gustoasă, însă este plină de calorii şi uşor de peparat. Într-o pungă care conţine o substanţă asemănătoare carbitului se pune apă, dar foarte puţină, după care se pune mîncarea ambalată. Aceasta va sta în punga cu apă nu mai mult de cinci minute, apoi va putea fi mîncată. Acest tip de mîncare are un avantaj major deoarece poate fi servită oriunde”, a declarat cpt. John Mcrae.