Românii şi bulgarii vor lupta în “Bătălia Balcanilor”

La Pavilionul Expoziţional din Constanţa va avea loc vineri 16 iulie, de la ora 21.30, gala Local Kombat “Bătălia Balcanilor”, în care luptătorii români îi vor înfrunta pe cei bulgari! Vor fi şapte meciuri, pe reguli de K1 şi MMA (mixed martial arts), în care vor lupta şi câteva staruri ale acestui sport în România. Cătălin Zmărăndescu îl va înfrunta pe Emil Zahariev, campion european de MMA în cadrul federaţiei WKN, iar Tolea Ciumac va lupta cu Julian Chilikov, fost campion naţional de lupte libere. Aceste două meciuri sunt programate pe durata a două reprize de 5 minute, în stil MMA. Trei reprize a 3 minute este prevăzut meciul dintre Ionuţ Atodiresei şi Veselin Veselinov, la categoria 65 kg, cu reguli K1. Tot în stil K1 sunt şi cele patru meciuri de la categoria supergrea, +91 kg, dar trei reprize a câte două minute. În ring vor urca şi patru români: Andrei Stoica, Andrei Dumitru, Adrian Marc şi Lucian Danilencu, sportivi selectaţi în urma galelor “Se caută un greu”, organizate tot de Eduard Irimia. „Mă bucur să mă întorc în oraşul în care am copilărit şi în care am învăţat să boxez. Chiar dacă această gală nu are anvergura celei de la Romexpo, din mai, vor fi meciuri spectaculoase, o adevărată bătălie între noi şi bulgari. Le mulţumesc celor care m-au sprijinit în organizarea acestor gale, ştiu că nu este uşor în vremuri de criză. Aşteptăm circa 1.500 de spectatori, mai ales că o parte din încasări vor fi donate în scop caritabil, pentru George Olteanu, un tânăr mare amator de arte marţiale, dar care este foarte bolnav, fiind imobilizat în scaun cu rotile”, a declarat Irimia la conferinţa de presă care a prefaţat gala. Biletele, în valoare de 50 şi 100 RON, vor putea fi procurate începând de luni, de la Tomis Mall şi de la City Park Mall, iar o masă VIP din apropierea ringului va costa 500 euro, donaţie pentru George Olteanu.

Eduard Irimia a mai anunţat că în această vară, pe Litoral, va continua proiectul “Topless Kombat Night”, în care vor urca în ring fetele, îmbrăcate sau mai puţin... „Au fost show-uri incendiare în cluburile din Bucureşti în care am început cu aceste gale şi aşteptăm să fie la fel şi la Mamaia, Eforie sau Neptun”, spune Irimia. Prima gală de acest gen are loc sâmbătă, de la ora 23.00, la Yacht Club din Eforie Nord, şi va cuprinde trei meciuri, dintre care unul topless!