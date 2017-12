Românii și italienii nu pot uita tragediile de la clubul „Colectiv“ și de la Paris

Partida amicală dintre reprezentativele Italiei și României, programată marți seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), pe stadionul Dall’Ara din Bologna, este așteptată cu interes de suporterii celor două formații, ambele echipe fiind calificate la turneul final al Campionatului European din Franța, de anul viitor. Selecţionerul Italiei, Antonio Conte, a declarat, într-o conferinţă de presă, că la meciul amical cu România îşi doreşte ca formaţia sa să arate că ştie ce să facă în momentul în care are posesie, informează „Gazzetta dello Sport”.

„În meciul cu România vreau să văd o echipă care ştie ce să facă în momentul în care are posesie. De asemenea, este important şi momentul când nu avem mingea. La meciul cu Belgia au fost momente nefavorabile, am făcut greşeli şi am plătit pentru ele. Vreau să avem continuitate în lucrurile bune pe care le-am făcut cu Belgia”, a spus Conte.

Tehnicianul italian a comentat şi atentatele de vineri seară de la Paris şi a afirmat că oamenii trebuie să continue să-şi trăiască vieţile. „Am văzut multă disperare în ultimul timp, dar cea mai bună reacţie este să continuăm să ne trăim vieţile. Nu trebuie să ne lăsăm intimidaţi de nimeni şi de nimic. Va trebui să fim cu toţii atenţi, deoarece, dacă aceşti fanatici vor să lovească, sunt periculoşi. Trebuie să luptăm cu toată forţa pentru a preveni astfel de tragedii”, a precizat Conte. Cel puţin 132 persoane au fost ucise, iar alte sute sunt rănite în urma atacurilor teroriste comise vineri seară la Paris, atacuri revendicate de reţeaua teroristă Statul Islamic.

Și fundaşul Cristian Săpunaru s-a declarat înfiorat de atentatele de la Paris şi speră ca acest pericol să fie eliminat înaintea desfăşurării Campionatului European de fotbal din Franţa, programat în perioada 10 iunie - 10 iulie 2016. „Cei care conduc fotbalul vor lua o decizie dacă se va ţine Campionatul European acolo sau nu. Este totuşi înfiorător... Într-o zi te duci cu familia la Disneyland şi seara ajungi pe la un restaurant şi eşti măcelărit. Să sperăm că aceste probleme se vor rezolva cât de repede posibil. Nu este normal, suntem în anul 2015 şi s-a ajuns prea departe”, a spus Săpunaru, luni, la Bologna. Mijlocaşul Gabriel Torje a declarat că este alături de poporul francez, în urma atentatelor sângeroase comise vineri, dar a precizat că românii nu trebuie să uite victimele incendiului din clubul „Colectiv“. Înaintea partidei Italia - România se va ţine un moment de reculegere în memoria victimelor de la „Colectiv”, iar tricolorii vor evolua cu banderole negre și vor purta tricouri speciale.

