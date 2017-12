Românii s-au obişnuit ca fiecare început de an să aducă şi creşterea preţurilor. Nici la începutul lui 2013 situaţia nu a stat diferit pentru că deja s-au înregistrat majorări de preţuri la energie şi la gazele naturale. Un studiu realizat de compania de cercetare a pieţei - GfK la finele anului trecut, confirmă că „aşteptările” românilor n-au fost în zadar! Studiul relevă că 70% dintre români estimează şi alte creşteri de preţuri în acest an, iar 83% cred că anul trecut preţurile au fost mai ridicate în comparaţie cu 2011. Acelaşi studiu spune că peste jumătate dintre români recunosc că situaţia financiară a familiei lor este mai dificilă decât în urmă cu 12 luni, în vreme ce doar unul din zece locuitori credeau că ea este mai bună. Cu toate acestea, gradul de încredere al populaţiei a atins, în 2012, cel mai ridicat nivel de la declanşarea crizei şi până în prezent, românii fiind „sensibili” la promisiunile din campaniile electorale care i-au determinat să fie mai optimişti. „2012 a fost an de campanie electorală - în iunie alegeri locale, iar în decembrie parlamentare. Ca de obicei în aceste perioade, românii sunt sensibili la promisiunile candidaţilor şi de aceea remarcăm în mod constant creşterea nivelului de încredere a populaţiei. În plus, decembrie aduce o îmbunătăţire a percepţiei românilor, „magia” sărbătorilor de Crăciun înfluenţându-le în bine starea de spirit\", a declarat într-un comunicat director general GfK România, Andi Dumitrescu.

ÎN 2013 ROMÂNII SPERĂ LA UN TRAI MAI BUN În privinţa perspectivelor financiare, doar 28% cred că acestea se vor înrăutăţi, în comparaţie cu decembrie 2010 când peste jumătate din populaţie avea aceleaşi aşteptări sumbre. Numărul optimiştilor este mai mare cu 6% faţă de ultima lună a lui 2010 şi a lui 2011, ajungând la 21%. Totodată, 68% dintre cei chestionaţi afirmă că starea generală a economiei a suferit un regres faţă de 2011. Perspectivele privind şomajul sunt ceva mai bune, media peşimiştilor în 2012 situându-se la 63,5% faţă de 71% cât era în 2011 şi 84,5% în 2010. În decembrie 2012, 9% dintre cei chestionaţi spuneau chiar că sunt optimişti în privinţa evoluţiei ratei şomajului.