În majoritate - două treimi - românii sunt de acord cu protestele de stradă începute acum 10 zile, iar 37% dintre ei sunt de părere că principala soluţie pentru ca acestea să înceteze este demisia preşedintelui Traian Băsescu, arată un studiu Avangarde, realizat la comanda Realitatea TV. Alte soluţii indicate de respondenţi pentru încetarea protestelor sunt schimbarea clasei politice (21%) şi organizarea de alegeri anticipate (12%). Doar 5% dintre români sunt de părere că soluţia este demisia premierului, arată acelaşi studiu. În privinţa motivelor care i-au scos pe români în stradă, sărăcia a fost menţionată de 23% dintre cei chestionaţi. Alte motive sunt corupţia (19%), actualul guvern (12%) şi scăderea salariilor (8%), în timp ce doar 4% dintre respondenţi au indicat scandalul din sănătate ce l-a avut în prim-plan pe fondatorul SMURD, Raed Arafat. Traian Băsescu este considerat vinovat pentru ieşirea oamenilor în stradă de către 27% dintre respondenţi, potrivit aceleiaşi cercetări. Aproape un sfert dintre români spun că vinovat este guvernul, 18% dintre ei au nominalizat întreaga clasă politică, iar 4%, opoziţia. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi, mai precis 49%, sunt de părere că utilizarea violenţei de către jandarmi la proteste a fost justificată, în timp ce 34% susţin contrariul. Cercetarea realizată de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde s-a făcut în perioada 19-21 ianuarie, pe un eşantion de 900 persoane şi are o marjă de eroare de plus minus 3%.