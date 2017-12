„Românii sunt oameni foarte frumoşi”

Una dintre cele mai sexy cântăreţe de peste Ocean, cubaneza Nayer Regalado, interpreta super-hit-ului „Suavemente” featuring Pitbull & Mohombi, a fost prezentă, luna aceasta, pe litoralul Mării Negre, unde a susţinut un concert împreună cu Celia şi Mohombi, într-un club din staţiunea Mamaia. Cu această ocazie, artista a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, în care şi-a expus impresiile despre publicul şi atmosfera de aici.

Reporter (Rep.): Cum vă simţiţi în România?

Nayer Regalado (N.R.): Este prima oară când mă aflu aici şi îmi place foarte mult. Publicul este unul latin şi se manifestă energic. Muzica românească este, de asemenea, frumoasă, mai ales cea pe care am avut ocazia să o ascult în club. Din păcate, nu am destul timp la dispoziţie să mă... desfăşor, drumul până aici a durat 19 ore, dar mă voi întoarce, cu siguranţă.

Rep.: Cum vi se par... bărbaţii din România?

N.R.: Bărbaţii de aici sunt foarte sexy, încă de când am aterizat la aeroport, am remarcat acest lucru. Îmi plac mult... dacă aş putea să micşorez şi să port cu mine în buzunar o persoană, aş lua un bărbat de aici în America, să îl am doar pentru mine.

Rep.: Dar fetele?

N.R.: Româncele sunt superbe. Am avut-o până acum drept cel mai bun exemplu pe Celia, prima româncă pe care am cunoscut-o. Românii, în general, sunt oameni foarte frumoşi.

Rep.: Cum reuşiţi să vă menţineţi silueta?

N.R.: Sincer, mai ţin regim din când în când, însă nu unul drastic. Să ne înţelegem… sunt cubaneză şi îmi place să mănânc, însă fac sport destul de des.

Rep.: Aţi încercat bucătăria românească?

N.R.: Am încercat un fel de mâncare cu pui, orez şi legume şi mi-a plăcut mult. Cineva mi-a recomandat mai devreme să încerc mici. Am înţeles că sunt asemănători chiftelelor. O să încerc din mai multe... câte puţin.

Rep.: Sunteţi una dintre cele mai dorite femei din showbiz-ul internaţional. Aveţi o relaţie în momentul de faţă?

N.R.: Nu! Sunt singură şi... gata de distracţie! Vă pup pe toţi!