Românii, transformaţi în asistaţi social

Preşedintele Traian Băsescu declară, de câteva luni bune, că România este o ţară de asistaţi sociali şi că statul nu-şi mai poate permite să aibă grijă de aceştia. Primul om în stat a omis, însă, să spună că majoritatea asistaţilor social au căpătat acest statut în urma disponibilizărilor masive din sectorul public făcute în ultimii doi ani, pentru reducerea cheltuielilor publice. Mai grav este că aceste disponibilizări nu ar fi fost necesare (cel puţin nu în număr atât de mare) dacă, imediat după venirea la conducerea ţării a PDL, în instituţiile publice nu s-ar fi făcut angajări fără a se ţine cont de bugetul de stat. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), România ocupă penultimul loc în Europa după ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate, devansând doar Grecia, în timp ce procentajul persoanelor care lucrează „pe cont propriu” în agricultură este cel mai mare din Europa şi cu mult peste media Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, din ce în ce mai puţini români sunt salariaţi (ale căror venituri sunt impozitate).

MAI PUŢINI SALARIAŢI, MAI MULŢI AGRICULTORI. Ponderea salariaţilor în total populaţie ocupată a scăzut în trimestrul al doilea din acest an cu trei puncte procentuale faţă de primele trei luni ale anului, la 67,4%. România se plasează astfel pe penultimul loc din Europa, înaintea Greciei, şi cu 16,5 puncte procentuale sub media UE, de 83,9%. Ponderea non-salariaţilor din agricultură (în principal lucrători pe cont propriu şi lucrători familiali neremuneraţi) era în trimestrul doi de 26,8%, cea mai mare din Europa, şi cu mult peste media Uniunii Europene, de 3,5%. Începând cu finele anului trecut, ponderea salariaţilor în total populaţie ocupată a scăzut constant, de la 70,7% în trimestrul patru al 2009 la 70,5% în primele trei luni ale acestui an, în timp ce proporţia non-salariaţilor din agricultură a înregistrat creşteri continue, în aceeaşi perioadă. La finele primului semestru din acest an, 5,8% din populaţia ocupată era reprezentată de persoane nesalariate cu activităţi în afara sectorului agricol. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,1% în perioada menţionată, România fiind printre ţările cu valori sub media UE, de 64,3%. Din păcate, politica reducerilor aplicată de Guvern nu va remedia această situaţie, dimpotrivă, având în vedere că până la începutul anului viitor numărul disponibilizaţilor va ajunge la peste un milion, ceea ce va face ca numărul românilor care contribuie la bugetul de stat să scadă, iar al celor care vor beneficia de ajutoare sociale să crească.