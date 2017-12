Românii vor avea noua listă de compensate şi gratuite în 2014!

13:39:50 / 11 Aprilie 2014

Nu asteptati sa va spuna medicul sa va faceti o analiza

Degeaba exista atatea medicamente daca cei care au nevoie de ele nu ajung la ele. Cred ca nici macar 20% din femeile cu hipo sau hiper tiroidism nu si-au facut vreodata analizele pt tiroida, adica TSH si FT4. Medicii de familie nici macar la femeile trecute de 40 ani nu le recomanda un consult la medicul endocrinolog, cu toate ca au inceput deja sa se simta efectele radiatiilor de la Cernobal de cativa ani la noi in tara, medicii de la Parhon avand f multe cazuri de cancere tiroidiene in ultimul timp. Dar cine sa se informeze si sa faca preventie? Ar trebui sa fie acuzat de mal-pracsis orice medic care nu descopera un cancer in stadiul 1 sau 2, ci abia cand e prea tarziu. Exista f multe femei, chiar care au o facultate, si care considera ca trebuie sa-si faca o analiza doar daca zice medicul de familie. (nici nu le trece prin cap ca simptomele date de tiroida nu sunt nici durerea, nici ceva de care sa se ingrijoreze ele). Aceste disfunctii tiroidiene insa se transmit la fat daca tiroida nu este reglata inainte de a ramane insarcinata. Ce inseamna pt fat? Un esor retard. Care se va transmite si el mai departe la copiii lui.