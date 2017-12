Românii vor conduce numai maşini autohtone?

Din cauza majorării taxei auto, românii vor avea parte doar de maşini făcute pe plan autohton, pentru că importurile de maşini second hand vor deveni istorie. \"Dacă în 2009, în mai mult de jumătate dintre ofertele auto second hand era vorba de maşini importate, anul acesta, ponderea lor a scăzut la 30%. Odată cu majorarea taxei de poluare nu va mai renta aducerea maşinilor de peste graniţă, astfel că, în curând, vom asista la importuri auto second hand spre zero\", a precizat directorul general al site-ului de oferte auto autovit.ro, Attila Okanyi. Noile taxe vor face fericite companiile Renault şi Ford, consideră şi directorul general al portalului auto.ro, Bogdan Axinia. Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a anunţat, miercuri, că taxa auto va fi majorată, de la 1 ianuarie 2011, cu 25 - 50%, pentru a stopa intrarea în România a maşinilor second-hand.