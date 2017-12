Românii vor economisi mai mult în 2010

Economisirea va continua să crească anul viitor într-un ritm mai accelerat decât împrumuturile, deşi creditarea se va revigora începând cu primul trimestru pe segmentul companiilor şi din a doua parte a anului pe zona persoanelor fizice, anticipează preşedintele UniCredit Ţiriac Bank, Răsvan Radu. Şeful UniCredit Ţiriac Bank consideră că prima parte a anului 2010 va fi în continuare dominată de restructurări de împrumuturi, dar creditarea se va revigora, comparativ cu anul 2009, progresiv, mai ales pe zona de corporate, începând cu primul trimestru, şi pe segmentul persoanelor fizice din a doua parte a anului. „Pe partea de economisire anticipez menţinerea trendului crescător, într-un ritm mai rapid decât cel care va fi înregistrat pe zona de creditare, în condiţiile în care oamenii vor fi în continuare circumspecţi din cauză că nu există premisele clare ale ieşirii din criză”, a declarat Răsvan Radu. Potrivit unui studiu realizat de AT Kearney, România are nevoie de 80 de ani ca să ajungă la nivelul Bulgariei în privinţa sumelor economisite de populaţie, în condiţiile în care valoarea medie a depozitelor, de 1.034 euro/locuitor, este cu aproape 50% mai redusă decât cea din ţara vecină. În privinţa creditelor, populaţia din România a contractat 23,4% din împrumuturi pentru achiziţia de locuinţe, iar 73,2% sunt credite de consum, restul fiind alte tipuri de împrumuturi, arată datele AT Kearney la finalul lui octombrie.