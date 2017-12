Românii vor o țară ca în Vest

11:39:03 / 17 Decembrie 2014

Slabe sanse...

Dragii mosului,cei de la varf sunt alesi de noi toti. Daca am luat plasa si vedem ca aia nu sunt de soi bun,trebuie sa iesim cu milioanele in strada,sa -i facem sa se care si sa alegem mai cu cap pe cei buni,nu pe cei cu tupeu,care se autointituleaza ca fiind buni. Da,sus ne trebuiesc oameni exemplari,asa si institutiile vor fi exemplare dar pentru asta e nevoie de o natiune in viata,nu inerta si contemplativa. Apoi,am avea un trai mai ceva ca in occident noi toti,nu doar hotii ca acum.