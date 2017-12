Românii vor primi 90 de milioane de SMS-uri de la companii

Volumul informărilor şi textelor promoţionale transmise prin SMS de companii va atinge în 2010 pragul de 90 de milioane de mesaje, în creştere cu aproape 30% comparativ cu anul trecut, potrivit estimărilor Netopia Sistem, operatorul serviciului web2sms. Companiile vor aloca, în 2010, pentru acest tip de comunicare, aproximativ 3,2 milioane de euro, sumă cu 30% mai mare comparativ cu 2009, se arată în studiul citat. Din numărul total de mesaje trimise în 2009 de companii către clienţi sau potenţiali clienţi, aproximativ 80% au fost diverse înştiinţări, iar restul de 20% mesaje de marketing. Netopia va asigura în acest an livrarea a 60% dintre aceste mesaje, respectiv 54 de milioane de SMS-uri. În 2009, prin platforma web2sms s-au trimis 35 de milioane de mesaje, reprezentând aproximativ 50% din totalul pieţei, de 70 de milioane de SMS-uri. \"Dacă în anii trecuţi sporirea numărului de mesaje era motivată de lărgirea bazei de clienţi ai firmelor, evoluţia din 2010 se bazează mai ales pe nevoia companiilor de a înştiinţa mai des actualii clienţi, în special pe zona debitelor restante. Creşterea se vede de la lună la lună. De exemplu, în aprilie am înregistrat un record absolut în ceea ce priveşte numărul de mesaje trimise, care a depăşit pragul de patru milioane prin platforma noastră\", a declarat în comunicat directorul executiv al Netopia, Antonio Eram. Cele mai interesate de această metodă de comunicare sunt instituţiile financiar-bancare, cu 50% din volumul SMS-urilor trimise, urmate de companii din segmentul bunurilor de larg consum (FMCG), cu 30%. Companiile trimit prin SMS şi anunţuri cu privire la deschiderea de noi filiale, programul magazinelor în anumite perioade sau lansarea de oferte speciale, pe lângă mesajele privind emiterea de facturi şi reamintirile despre termene de plată. \"Comunicarea prin SMS este mult mai ieftină si mai rapidă, acestea fiind motivele pentru care companiile aleg să investească în astfel de servicii. În plus, au certitudinea că destinatarul va primi şi citi mesajele\", a mai adăugat Eram.