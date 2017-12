Români jefuiţi în Italia de alţi români

Un autocar care transporta 25 de români în străinătate a fost ţinta unui jaf armat în Italia, în apropierea oraşului Palermo. Pasagerii susţin că totul s-a petrecut în momentul în care şoferul autobuzului a oprit să ia un colet pentru România. În acel moment, în maşină au năvălit patru bărbaţi, înarmaţi cu pistoale, care au prădat autocarul. Bărbaţii au smuls călătorilor poşetele şi genţile şi i-au lăsat fără bani, bijuterii şi acte. Ajunşi în ţară, românii au povestit întîmplarea teribilă prin care au trecut. \"S-o repezit spre mine, mi-o luat geanta. Am fugit, mi-o căzut pe jos toate alea, m-am speriat, mi-a venit rău de nu mi-am mai revenit\", a spus una dintre pasagere. \"Mi-au luat geanta cu acte, banii. Am fost la Ambasadă la Viena şi au făcut acte\", susţine o altă femeie păgubită care se afla în autocar. În timpul jafului, între tîlhari şi victime s-au dat adevărate lupte. Oamenii erau speriaţi pentru că atacatorii îi ameninţau în permanenţă cu pistoalele. \"M-a lovit în piept şi m-a băgat în autocar. După aia a început să jefuiască autocarul. Am pus mîna în gîtul unuia dintre atacatori şi mi-a dat cu un pistol în cap de mi-a crăpat capu’\", a povestit şoferul autocarului. Cîţiva pasageri au avut curajul să-i înfrunte pe cei patru atacatori, cetăţeni români şi ei. Aceştia au fugit, dar după ce i-au lăsat pe călători fără bunuri. Ulterior, pasagerii au remarcat că armele erau, de fapt, din plastic. Unul dintre agresori ar fi afirmat că ar avea o răfuială cu patronul firmei de transport, din Piatra Neamţ, fapt ce poate constitui o cauză a jafului produs.