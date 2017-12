Romaniţa Iovan şi-a prezentat ultima colecţie la New York

Una dintre cele mai controversate creatoare de modă, Romaniţa Iovan, şi-a prezentat, zilele trecute, ultima colecţie la New York. Romaniţa Iovan, femeia din topul celor mai bogaţi 100 de români, a fost la New York alături de creatori din toată lumea. Colecţia prezentată în Statele Unite ale Americii a fost creată într-un timp record: trei săptămîni. „Am vizitat New-York-ul de la înălţime, am fost cu elicopterul şi am văzut Statuia Libertăţii de sus în jos… M-am simţit foarte bine, vreau să revin la New York. A fost foarte interesant şi m-am bucurat de un succes pe măsura creaţiilor. Au fost creatori din toate colţurile lumii: Argentina, Canada, Albania, Rusia, Turcia”, a declarat designerul.

După ce şi-a prezentat ultima colecţie în Statele Unite ale Americii, creatoarea îşi savurează succesul şi se pregăteşte pentru alt moment special din viaţa sa: tăierea moţului fiului său, Albert Iovan.