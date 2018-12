Românu' își ia casă, dar nu dă nici doi bani pe ea

Într-o țară în care cultul proprietății e bine împământenit și-n care să stai cu chirie e așa, nașpa, e de-a dreptul tragic că oamenii nu dau nici doi bani pe locuințe. Un sondaj amplu relevă că, deși sunt la curent cu diverse concepte mai mult sau mai puțin importante, precum cutremur, incendiu, inundație, furt sau explozie, doar 12% dintre români are un extinctor, doar 15% și-au instalat detectoare de fum și doar 20% și-au pus alarmă. Cât despre asigurarea propriu-zisă a casei, 30% dintre proprietari admit că nu-și permit să plătească 20 euro pe an, alți 15% n-au încredere că vor primi despăgubiri, iar 10% nu consideră că e util să ai așa ceva. No comment.

NU PREA NE PASĂ Un român din zece a făcut, în locuința sa, modificări care pot afecta structura de rezistență a clădirii. Ba mai mult, aproape opt din zece români nu au stabilit un loc de întâlnire cu familia, în cazul unui dezastru, iar șase din zece nu au nici detectoare de fum, nici stingătoare de incendiu. Și, bonus, trei din zece români lasă geamurile deschise când pleacă de acasă, iar unu din patru a „reușit“ să-și piardă cel puțin o dată cheia de la locuință. Un sondaj desfășurat în cadrul celei de-a șasea ediții a campaniei „Octombrie - luna asigurărilor de locuințe“ mai relevă că mai puțin de jumătate dintre proprietarii de locuințe nu au o trusă de urgență în caz de cutremur, în care să existe obiecte esențiale, adică o lanternă, un fluier, câteva provizii și o pătură. Ba mai mult, întrebați dacă au atârnate, deasupra patului, tablouri, fotografii înrămate sau oglinzi, 25% dintre români au zis că da, deși acest lucru nu este recomandat. De asemenea, întrebaţi dacă au luat măsuri speciale de prevenţie şi/sau combatere a unui incendiu, peste 60% dintre respondenţi au spus că nu. Doar 12% au declarat că au în casă atât detectoare de fum, cât şi stingător de incendiu, în timp ce aproape 15% au doar detectoare de fum, iar 12% au doar stingător de incendiu. O altă problemă este utilizarea mijloacelor de încălzire sau a instalaţiilor electrice improvizate - unu din zece respondenţi (9,82%) declarând că folosesc, în prezent, astfel de „invenții“. Peste jumătate dintre participanţii la sondaj (52%) au declarat că scot din priză toate aparatele electrice atunci când pleacă de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp, în timp ce 36% - doar o parte dintre ele. De asemenea, trei din patru români (75,6%) declară că verifică instalaţiile de utilizare a gazelor şi opresc gazele atunci când pleacă pentru mai mult timp.

DE CE SE TEM ROMÂNII Furturile reprezintă un alt risc la care sunt expuse locuinţele românilor. Conform sondajului, opt din zece români nu au instalate sisteme de alarmă sau camere video pentru protecţie. De asemenea, dacă aproape 70% dintre respondenţi au declarat că închid complet toate geamurile, atunci când părăsesc locuința, peste 28% dintre ei lasă geamurile rabatate. Nu în ultimul rând, aproape trei din zece participanţi la sondaj (28,84%) au spus că li s-a întâmplat să plece de acasă şi să uite uşa de la intrare descuiată şi/sau geamurile deschise larg. Cea mai mare ameninţare pentru proprietarii români este izbucnirea unui incendiu în locuinţa lor sau la vecini (42,14%), urmată de cutremur (15,03%), spargerea locuinţei de către hoţi (11,29%), inundarea cu apă din conducte (5,91%), alunecările de teren (3,13%) şi inundaţiile din cauze naturale (2,17%). Pe de altă parte, 20,33% au declarat că nu se tem de nimic. Întrebaţi de ce nu au încheiat o asigurare obligatorie de locuinţă, 29,7% dintre ei au declarat că nu îşi permit financiar, alţi 14,85% au citat, ca motiv, lipsa de încredere în faptul că vor primi despăgubirea, iar alţi 11,39% au spus că nu consideră că polița le este utilă.