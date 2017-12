Romanul “Copiii din miez de noapte”, de Salman Rushdie, favorit la premiul The Best of the Booker

Romanul “Copiii din miez de noapte”, de Salman Rushdie, este favorit în cursa pentru cîştigarea premiului The Best of the Booker, distincţie care marchează a 40-a aniversare a Booker Prize, cea mai prestigioasă distincţie literară din Marea Britanie. Lista finaliştilor pentru acest premiu a fost dezvăluită luni, de un juriu prezidat de romancierul şi criticul literar Victoria Glendinnir şi compus din prezentatoarea de televiziune Mariella Frostrup şi John Mullan, profesor de limba engleză la University College din Londra. Cîştigătorul va fi anunţat pe 10 iulie, la Festivalul de Literatură de la Londra. Cititorii pot vota pînă pe 8 iulie, la miezul-nopţii, pe pagina web a premiului, www.themanbookerprize.com, dar şi prin SMS, cel mai bun roman premiat cu Booker, distincţie acordată pentru prima dată pe 22 aprilie 1969.

Pe lîngă romanul lui Rushdie, pe lista de nominalizări figurează “The Ghost Road” (1995), de Pat Barker, “Oscar and Lucinda” (1988), de Peter Carey, “Disgrace” (1999), de JM Coetzee, “The Conservationist” (1974), de Nadine Gordimer şi “The Siege of Krishnapur” (1973), de JG Farrell. La împlinirea a 25 de ani de Booker Prize, în 1993, cartea lui Rushdie a fost aleasă The Best of the Booker. “Copiii din miez de noapte” de Salman Rushdie a fost distins cu Booker Prize în 1981. Romanul este povestea celor 1001 copii născuţi la miezul-nopţii dintre 14 şi 15 august 1947, cînd India îşi proclamă independenţa faţă de Marea Britanie. Toţi aceşti copii sînt înzestraţi cu puteri supranaturale, iar romanul urmăreşte îndeaproape destinele a doi dintre ei: Saleem, fiul nelegitim al unei femei hinduse sărace şi Shiva, singurul moştenitor al unei familii musulmane înstărite, destine care se încrucişează în chip straniu, în clipa în care cei doi sînt schimbaţi la naştere.

Scriitorul Salman Rushdie a debutat în 1975 şi a mai fost nominalizat la Booker Prize pentru cărţile “Ruşinea”, “Versetele satanice” şi “Ultimul suspin al Maurului”. În 1981, a cîştigat James Tait Black Memorial Prize pentru volumul “Copiii din miez de noapte”, iar în 1984, în Franţa, a primit Premiul pentru cea mai bună carte străină, pentru “Ruşinea”. De asemenea, a fost distins, în 1988 şi 1995, cu Whitbread Novel Award, pentru “Versetele satanice” şi, respectiv, pentru “Ultimul suspin al Maurului”. În ziua de 14 februarie 1989, ayatollahul Khomeini lansează, pe undele Radio Teheran, ordinul religios (fatwa) care îl condamnă pe Rushdie la moarte, acesta fiind, din acel moment, obligat să intre în clandestinitate. O fundaţie din Iran oferă o recompensă de un milion de dolari pentru moartea lui Rushdie, suma fiind dublată în 1997. “Informez mîndrul popor musulman din lumea întreagă de faptul că autorul cărţii «Versetele satanice», care este contrară Islamului, Profetului şi Coranului, precum şi toţi cei implicaţi în publicarea ei şi care îi cunosc conţinutul sînt condamnaţi la moarte. Chem toţi musulmanii zeloşi să îi execute repede, oriunde s-ar afla. Oricare dintre cei ce vor fi ucişi în timpul executării acestei fatwa va fi considerat martir”. În 1998, Morteza Moqtadale, procurorul statului iranian, reînnoieşte sentinţa de condamnare la moarte a lui Rushdie. În următorii ani de după proclamarea ordinului religios, manifestaţii violente au loc în India, Pakistan şi Egipt, care duc la moartea mai multor persoane. În ciuda publicării în 1990 a unui eseu scris de Rushdie pentru a calma criticile şi pentru a-şi cere scuze, în care scriitorul reafirmă respectul său pentru Islam, clerul iranian nu îşi retrage ameninţările cu moartea la adresa sa. Deschiderea va veni de la mediile politice iraniene. În septembrie 1998, guvernul preşedintelui moderat Mohamad Khatami anunţă că statul iranian nu va face nimic pentru a pune în aplicare fatwa sau pentru a încuraja pe cineva să o facă. Cu toate acestea, în februarie 1999, la zece ani de la proclamarea fatwa, ayatollahul Hassan Sanei promite 2,8 milioane de dolari drept recompensă pentru moartea lui Rushdie. De atunci, Salman Rushdie se ascunde sub protecţia Scotland Yard.

Căsătorit de două ori, în 1976, cu Clarissa Luard, apoi în 1988, cu scriitoarea americană Marianne Wiggins, Salman Rushdie divorţează de aceasta din urmă în perioada cînd este obligat să trăiască ascuns. Continuă să scrie şi să publice cărţi, precum “Orient, Occident” (1994) sau “Ultimul suspin al Maurului” (1995). În ciuda ameninţărilor, Rushdie nu a renunţat la convingerile sale şi a îndemnat, în 2005, într-un articol publicat în “The Times”, la o “reformă musulmană”, arătînd că “este nevoie de depăşirea tradiţiei, de o mişcare de reformă, pentru a adapta conceptele fundamentale ale Islamului la epoca modernă”. E nevoie de “o reformă musulmană pentru a combate nu doar ideologii Jihadului, dar şi şcolile religioase prăfuite şi sufocante ale tradiţionaliştilor, deschizînd larg ferestrele comunităţilor, acum închise, pentru a intra aerul proaspăt de care acestea au mare nevoie”. Potrivit acestuia, mulţi dintre musulmanii din Marea Britanie trăiesc la graniţele comunităţii şi, în asemenea medii izolate, “alienarea tinerilor se poate produce cu uşurinţă”.