Romanul “Extrem de tare şi incredibil de aproape” devine film

Stephen Daldry va regiza filmul “Extrem de tare şi incredibil de aproape”, după romanul omonim de Jonathan Safran Foer. Filmul este o co-producţie Paramount Pictures / Warner Bros. Personajul principal al romanului, lansat în 2005, este Oscar Schell, un inventator amator de 9 ani. Copilul, care este, de asemenea, designer de bijuterii, astrofizician, cântăreţ la tamburină şi pacifist, caută să găsească uşa pe care o deschide o cheie pe care i-a lăsat-o tatăl său, care a murit în atacurile de la 11 septembrie 2001. Scenariul este semnat de Eric Roth, care a lucrat şi la “Strania poveste a lui Benjamin Button”. Potrivit echipei filmului, cea mai grea încercare este găsirea copilului care va juca rolul principal. Daldry este cunoscut pentru debuturile în cinema pe care le-a susţinut. Acesta i-a oferit lui Jamie Bell rolul său de debut în lungmetraj, cu “Billy Elliot”, în 2000 şi l-a prezentat pe actorul german David Kross publicului american, în “Cititorul”.

Jonathan Safran Foer s-a născut în 1977, la Washington, D.C. Studiază literatura şi filosofia la Princeton University, unde ia mai multe premii de creative writing şi este remarcat de scriitoarea Joyce Carol Oates, iar în 2000 i se acordă premiul Zoetrope. Publică povestiri în reviste prestigioase, ca “Paris Review”, “Conjunctions”, “The New York Times” şi “The New Yorker”. Este editorul antologiei de succes “A Convergence of Birds: Original Fiction and Poetry Inspired by the Works of Joseph Cornell”, un bestseller pe lista “Boston Globe”. În 1999 pleacă în Ucraina pentru a face cercetări asupra biografiei bunicului său, călătorie care îi inspiră romanul de debut, “Totul e iluminat” (2002), premiat cu Guardian First Book Prize, National Jewish Book Award şi ecranizat, în 2005, în regia lui Liev Schreiber, cu Elijah Wood în rolul principal. Al doilea roman al său, “Extrem de tare şi incredibil de aproape”, s-a bucurat de acelaşi succes, fiind tradus în peste treizeci de limbi străine.