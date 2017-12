„Românul nu are gena asocierii; unde-s doi, deja-s prea mulţi”

Românul nu are gena asocierii şi oricât s-ar încerca această metodă nu va avea succes, pentru că unde sunt doi deja sunt prea mulţi, a declarat, ieri, la un seminar, Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). \"Tot vorbim de asociaţii şi vorbim de câţiva ani buni. Haideţi să găsiţi o altă soluţie privind asocierile. Toţi vorbim de asocieri, vorbim, vorbim, vorbim. Românul nu are genă de asociere. Are gena pomenii. Oricât aţi încerca, unde-s doi, deja-s prea mulţi\", a spus Baciu la evenimentul la care participă şi comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloş, alături de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Baciu a afirmat că trebuie găsită altă metodă de stimulare a comasării terenurilor agricole. \"Grupuri de producători, de cooperative, s-au făcut atâtea. Câte funcţionează? S-au găsit doi-trei, s-au uitat la televizor, au văzut Viaţa Satului şi gata. Nu funcţionează niciuna. Găsiţi altă soluţie\", a spus reprezentantul patronatului. Comisarul Cioloş l-a rugat pe Baciu să vină cu soluţii pentru comasarea terenurilor până nu este prea târziu. \"E foarte simplu matematic. Când ai o tonă şi te duci şi negociezi preţul, ai o putere, când ai 100 de tone, ai altă putere. Nu doar Franţa este bine organizată. În Danemarca în sectorul de lapte, 80% din producători sunt membri ai unei cooperative, în Olanda 75-80%, în Spania cam 50% din toţi agricultorii din toate sectoarele sunt în asociaţii\", a mai spus Cioloş.