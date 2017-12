Românul răpit în Burkina Faso cere ajutor pentru eliberarea sa

22:06:05 / 31 August 2015

franta

ai dreptate urban cand statea cu mitraliera in mana la gura minei nu sa gandit ca se poate intoarce roata mai ganditiva cand va luati joburi periculoase in fond va slujiti patronul si propriul buzunar ce datorie are amaratul de roman sa platesca pentru un strin cand la noi in tara mor in accidente de munca sute de oameni simpli e drept ei nu stau cu pusca in mana ci cu lopata si tarnacopul.